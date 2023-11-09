Виробник роботів для розмінування GCS відкрив в Україні центр технічного обслуговування

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions відкрила в Україні центр технічного обслуговування. Він зможе приймати платформи з розмінування за потреби провести їхній ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку GCS .

Керівник відділу технічного обслуговування компанії Фабіан Клаузер наголосив на готовності забезпечувати стійке та оптимальне використання міжнародних інвестицій з розмінування на сьогоднішній день і в майбутньому.

"Наша майстерня здатна розмістити кілька машин GCS-200, які ідеально підходять для усунення загроз вибуху на сільськогосподарських землях", - сказав він.

Також він додав, що це дасть змогу забезпечити можливості ремонту інфраструктури, такої як опори електропередач, і відновлення енергопостачання для цивільного населення.

Співпраця України з GCS

У травні Мінреінтеграції України повідомляло про підписання меморандуму про співпрацю зі швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Clearance Solutions.

Тоді керівництвом GCS заявило про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.

Також раніше повідомлялось, що Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.