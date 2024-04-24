Виробник модного одягу Hugo Boss продасть бізнес у Росії

Про це заявив заступник голови Мінпромторгу РФ Віктор Євтухов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Інтерфакс ".

Hugo Boss призупинив онлайн-продаж та роботу своїх магазинів у Росії в березні 2022 року.

Однією з умов угоди стало збереження всіх робочих місць у Hugo Boss. Очікується, що операцію буде закрито у третьому кварталі 2024 року після завершення необхідних юридичних та адміністративних процедур.

Наголошується, що урядова підкомісія з іноземних інвестицій у РФ схвалила угоду з продажу російського бізнесу виробника одягу та аксесуарів Hugo Boss компанії АТ "Стокман".

Також про продаж бізнесу Hugo Boss в Росії повідомили видання Reuters і Deutsche Welle.

Іноземний бізнес залишає ринки Росії та Білорусі

Після початку війни в Україні західні компанії почали продавати свій бізнес у Росії та Білорусі. При цьому не всі відомі бренди залишили ринок держави-агресора і продовжують розвиватися там.

Минулого року Financial Times писало, що найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 млрд євро прямих збитків від своєї діяльності на території Росії після повномасштабного вторгнення диктатора Володимира Путіна в Україну.

А Reuters писало, що відхід корпорацій з території Росії після вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям 107 млрд доларів у вигляді списань та втраченої вигоди.

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