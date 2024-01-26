Виробник автомобілів Hyundai продав два заводи під Санкт-Петербургом

Російська компанія "Арт-Фінанс" викупила два заводи у південнокорейської Hyundai під Санкт-Петербургом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AGR Automotive Group .

Ця компанія є материнською компанією якої є "Арт-Фінанс".

"Процедуру придбання активів ТОВ "Хенде Мотор Мануфактуринг Рус" завершено 24 січня 2024 року", - йдеться в заяві.

Угода отримала схвалення підкомісії урядової комісії з контролю за здійсненням іноземних інвестицій і Федеральної антимонопольної служби.

За її умовами, "Арт-Фінанс" став власником заводу Hyundai в Кам'янці та колишнього заводу GM у Шушарах, який Hyundai купила 2020 року. У найближчому майбутньому заводи будуть перейменовані.

Hyundai Motor

Hyundai Motor - найбільший автовиробник у Південній Кореї та один з найбільших у світі. Окрім автомобілів, виробляє поїзди, військову техніку, промислове обладнання та надає фінансові послуги. Штаб-квартира знаходиться у Сеулі. Входить до конгломерату Hyundai Motor Group, створеного в 2000 році. У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік Hyundai Motor посіла 147 місце.

Завод Hyundai Motors у Санкт-Петербурзі був побудований у 2010 році. Він виробляв 200 тисяч одиниць автомобілів на рік. Потім компанія придбала сусідній завод General Motors та розширила свої виробничі потужності до 300 тисяч одиниць.

У грудні стало відомо, що південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor затвердила план продажу активів в Росії за символічну суму 7000 рублів (78 доларів).