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Производитель автомобилей Hyundai продал два завода под Санкт-Петербургом

Россия, Пятница 26 января 2024 17:46
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Производитель автомобилей Hyundai продал два завода под Санкт-Петербургом Архивное фото: Производитель автомобилей Hyundai продал два завода под Санкт-Петербургом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская компания "Арт-Финанс" выкупила два завода у южнокорейской Hyundai под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AGR Automotive Group.

Эта компания является материнской компанией которой является "Арт-Финанс".

"Процедура приобретения активов ООО "Хенде Мотор Мануфактуринг Рус" завершена 24 января 2024 года", - говорится в заявлении.

Сделка получила одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Федеральной антимонопольной службы.

По ее условиям, "Арт-Финанс" стал владельцем завода Hyundai в Каменце и бывшего завода GM в Шушарах, который Hyundai купила в 2020 году. В ближайшем будущем заводы будут переименованы.

Hyundai Motor

Hyundai Motor - крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и один из крупнейших в мире. Кроме автомобилей, производит поезда, военную технику, промышленное оборудование и предоставляет финансовые услуги. Штаб-квартира находится в Сеуле. Входит в конгломерат Hyundai Motor Group, созданный в 2000 году. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Hyundai Motor заняла 147 место.

Завод Hyundai Motors в Санкт-Петербурге был построен в 2010 году. Он производил 200 тысяч единиц автомобилей в год. Затем компания приобрела соседний завод General Motors и расширила свои производственные мощности до 300 тысяч единиц.

В декабре стало известно, что южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor утвердила план продаж активов в России за символическую сумму 7000 рублей (78 долларов).

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