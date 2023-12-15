Виробляли БПЛА для переправки цигарок до країн ЄС. На Волині викрили контрабандистів

На Волині прикордонники викрили контрабандистів, які виробляли безпілотники, щоб незаконно переправляти цигарки до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

За даними МВС, у фігурантів виявили та вилучили мотодельтаплан, 8 безпілотних літальних апаратів типу "Літак" і "Квадрокоптер", тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери, фотопастки, понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів, гаджети та чорнові записи.

Фото: на Волині контрабандисти виробляли БПЛА для переправки цигарок до країн ЄС (t.me/mvs_ukraine)

На одній з адрес викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників.

Наразі триває досудове розслідування.

Вилучені БПЛА планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Також вивчають можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, в протидії ворожим військам.

Криміналізація контрабанди в Україні

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада прийняла законопроєкт №5420 щодо криміналізації контрабанди. Зокрема була прийнята редакція Комітету з правками на яких наполягав бізнес.

Законопроєкт підтримали 248 народні депутати.

Серед правок, на яких наполягав бізнес: