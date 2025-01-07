Вірний завжди. Де зараз морпіх "Волина", який захищав Маріуполь і пройшов полон

Коли і як розпочався бойовий шлях "Волини"

Сергій Волинський народився у Полтаві в 1992 році. Навчався у Кременчуцькому військового ліцею, а згодом здобув вищу освіту в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

"Волина" з 2013 року проходив службу у Керчі у підрозділі морської піхоти в Криму. Після анексії Росією півострова Волинський разом із побратимами залишились вірні присязі й дислокувалися у Миколаїв, де на базі виведених офіцерів створили 36-ї ОБрМП.

"Волина" несе прапор під час служби у Керчі (фото: Insragram/serjvlk)

"Волина" на початку військової кар'єри (фото: Instagram/serjvlk)

З 2015 року Сергій брав участь в АТО, виконував бойові операції на Маріупольському напрямку. Згодом за свої досягнення морпіх отримав орден "За мужність" III ступеня, медаль "За військову службу Україні" та відзнаку Президента України "За участь в антитерористичній операції".

Сергій Волинський служив у морській піхоті з 2013 року (фото: фонд "Сталеві")

Про оборону Маріуполя і російський полон

Повномасштабна війна застала "Волину" у Маріуполі. У квітні при спробі прориву лінії фронту значна частина морпіхів і їхній комбриг потрапив у російський полон. Втім "Волині" та іншій частині бригади вдалося приєднатися до азовців, які перебували у бункерах "Азовсталі". Після цього він взяв на себе командування морпіхами 36-ї бригади.

З блокадного Маріуполя "Волина" звертався до світових лідерів, зокрема Байдена, Ердогана та Зеленського, аби мирне населення евакуювали із міста.

"Ми щодня ведемо запеклі бої та стримуємо багатотисячне військо ворога. Це дається ціною надлюдських зусиль і великих втрат. Але нам потрібна ваша допомога. Ворог взяв місто у кільце і тримає в заручниках сотні тисяч цивільних. Українська влада домовлялася із росіянами про гуманітарні коридори, однак російська сторона не дотрималася слова. Ми благаємо світ про допомогу в евакуації поранених, дітей, жінок, а також тіл загиблих", - звертався тоді до президентів "Волина".

"Волина" під час оборони Маріуполя (фото: Instagram/serjvlk)

Зрештою тоді вдалося вивести цивільних із "Азовсталі", а у другій половині травня після наказу керівництва українські захисники й самі вийшли з бункерів заводу й потрапили у російський полон. За спогадами "Волини" перед виходом він з побратимами спалили прапори морської піхоти, аби ті не дістались ворогам. Спершу Волинський перебував в Оленівці, що на окупованій Донеччині, де він став свідком чергового російського злочину.

"В ніч з 28 на 29 липня (2022 року, - Ред.), я став свідком страти воїнів "Азову". Ніколи не забуду цей жах. Досі у моїх вухах лунають їхні крики відчаю та болю. У страшному теракті в Оленівці вбито мужніх захисників Маріуполя, які на той момент перебували в полоні під гарантіями безпеки. Це не просто дата в календарі - це відкрита рана, яка болить і кровоточить", - згадував потім морпіх про російський теракт в Оленівці.

У рамках домовленостей у вересні 2022 року "Волину" етапували у Туреччину, а липні 2023 року повернули в Україну. Вдома на нього чекала дружина та син.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, вірність військовій присязі у жовтні 2022 року "Волині" надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Після повернення додому "Волині" довелося пройти реабілітацію, але сам він не розголошував, які проблеми зі здоров'ям у нього виникли.

"Волина" під час повернення в Україну після полону (фото: Офіс президента)

Де зараз "Волина" і чим займається

Ще перебуваючи у Туреччині за ініціативи "Волини" в Україні створили благодійний фонд "Сталеві", який опікується морпіхами та їхніми родинами. Зараз Сергій пішов зі служби і активно займається діяльністю свого фонду.

"Сьогодні я ветеран морської піхоти, але колишніх морпіхів не буває. Служба - це частина мене, і вона ніколи не залишиться в минулому", - каже Сергій.

Волинський на своїх сторінках у соцмережах регулярно висвітлюю тему військовополонених, а також проблему їхньої реінтеграції після повернення додому. Про власний досвід у російській неволі морпіх також розповідає за кордоном. Зокрема на зустрічах при Посольстві України в США та конференціях.

"Я дуже хочу, щоб усі полонені повернулися в Україну. В російському полоні живі заздрять мертвим, але сила духу змушує жити. Морпіха зламати неможливо", - писав "Волина" у соцмережах.

Виступ під час заходу "Реінтеграція та підтримка українських ветеранів" у Вашингтоні, серпень 2024 рік (фото: Instagram/serjvlk)

Також у серпні торік "Волина" створив петицію на сайті президента з проханням впровадити "Прапор Надії", яка невдовзі набрала необхідних 25 тисяч голосів.

"Цей прапор покликаний стати новим символом боротьби за кожного нашого полоненого. Я пропоную вивішувати чорно-білий прапор під державним на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір символізує неволю, біль та смерть в полоні, а білий - незламну надію на повернення кожного полоненого додому. Тисячі наших військових та цивільних досі знаходяться в полоні. Ми не можемо про них забути ні на мить", - писав "Волина".

Сергій "Волина" Волинський тримає прапор морських піхотинців із їхнім слоганом "вірний завжди" (фото: Instagram/serjvlk)