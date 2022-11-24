ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вірменська діаспора намагається перетягнути увагу з України на Карабах, - експерт

Новость на русском →
Четвер 24 листопада 2022 20:24
Вірменська діаспора намагається перетягнути увагу з України на Карабах, - експерт Фото: вірменська діаспора намагається перетягнути увагу з України на Карабах (twitter com SmartpressB)
Автор: Олександр Мороз

Французькі політики різних рівнів, пов'язані з численною вірменською діаспорою, надають Вірменії безпрецедентну підтримку. Підтримуючи Вірменію, французькі політики намагаються переключити політичний фокус світу з війни в Україні на Південний Кавказ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародного експерта Ігоря Чаленка.

"На політичному фронті Франції йде створення такого амплуа жертви для Вірменії в Карабахському конфлікті в Азербайджані. Азербайджан подається як певний аналог дій РФ в Україні. Це абсолютно не відповідає тій реальності, яка існує в історичній ретроспективі, а не в міжнародному праві", - пояснює Чаленко.

На його думку, короткий екскурс в історію проблеми демонструє, що саме Вірменія, натхненна та підтримувана росіянами, свого часу намагалася захопити Карабах, при цьому не гребуючи ракетним обстрілом мирних міст із використанням російських ракет.

"Французький сенат прийняв досить суперечливу та абсолютно недемократичну резолюцію, де вимагає накласти ембарго проти Азербайджану щодо нафти, газу і, відповідно, намагається дати всі ресурси, які сьогодні йдуть, у тому числі на підтримку України у війні з Росією, на підтримку вірменського сепаратизму", - додає експерт.

Резолюція, натхненна майже мільйонною вірменською діаспорою у Франції, суперечить не лише інтересам України, а й самому Євросоюзу, оскільки всі джерела вуглеводнів, якими планують замістити російську нафту на газ, розташовані саме в Азербайджані. Ця країна у перспективі є стратегічним партнером ЄС в енергетичній галузі.

Таким чином спроби французьких сенаторів перевести увагу з проблем України на Вірменію несуть ризики для самої Європи. А зацікавлені у такому розвитку подій лише Єреван та Москва.

"Ми бачимо, наскільки потужно зараз представлений французький бізнес у Росії, який не бажає залишати країну-агресора і бажає відновити відносини, як це було business as usual, як це було до широкомасштабної війни з Україною", - пояснює Чаленко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Армения
NEWS
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
DAILY
Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить
Ростислав Шаправськийголовний редактор Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить