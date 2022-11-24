Вірменська діаспора намагається перетягнути увагу з України на Карабах, - експерт

Французькі політики різних рівнів, пов'язані з численною вірменською діаспорою, надають Вірменії безпрецедентну підтримку. Підтримуючи Вірменію, французькі політики намагаються переключити політичний фокус світу з війни в Україні на Південний Кавказ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародного експерта Ігоря Чаленка.

"На політичному фронті Франції йде створення такого амплуа жертви для Вірменії в Карабахському конфлікті в Азербайджані. Азербайджан подається як певний аналог дій РФ в Україні. Це абсолютно не відповідає тій реальності, яка існує в історичній ретроспективі, а не в міжнародному праві", - пояснює Чаленко.

На його думку, короткий екскурс в історію проблеми демонструє, що саме Вірменія, натхненна та підтримувана росіянами, свого часу намагалася захопити Карабах, при цьому не гребуючи ракетним обстрілом мирних міст із використанням російських ракет.

"Французький сенат прийняв досить суперечливу та абсолютно недемократичну резолюцію, де вимагає накласти ембарго проти Азербайджану щодо нафти, газу і, відповідно, намагається дати всі ресурси, які сьогодні йдуть, у тому числі на підтримку України у війні з Росією, на підтримку вірменського сепаратизму", - додає експерт.

Резолюція, натхненна майже мільйонною вірменською діаспорою у Франції, суперечить не лише інтересам України, а й самому Євросоюзу, оскільки всі джерела вуглеводнів, якими планують замістити російську нафту на газ, розташовані саме в Азербайджані. Ця країна у перспективі є стратегічним партнером ЄС в енергетичній галузі.

Таким чином спроби французьких сенаторів перевести увагу з проблем України на Вірменію несуть ризики для самої Європи. А зацікавлені у такому розвитку подій лише Єреван та Москва.

"Ми бачимо, наскільки потужно зараз представлений французький бізнес у Росії, який не бажає залишати країну-агресора і бажає відновити відносини, як це було business as usual, як це було до широкомасштабної війни з Україною", - пояснює Чаленко.