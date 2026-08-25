У Вірменії затримали екс-президента Роберта Кочаряна

Що відомо про справу

Антикорупційний комітет Вірменії повідомив про затримання шести осіб у рамках розслідування можливих корупційних схем.

За версією слідства, колишній глава держави, використовуючи службове становище та діючи спільно з близькими особами, міг виводити цінні об'єкти з державної власності та купувати їх за цінами значно нижчими від ринкових.

Слідство вивчає кілька епізодів. Серед них - угоди із земельними ділянками та нерухомістю у Єревані, а також із курортним комплексом "Капутак Севан".

Частина активів, за даними правоохоронців, оформлялася через пов'язані компанії та родичів екс-президента.

Які суми вивчає слідство

Окремо правоохоронці перевіряють грошові перекази, які надходили на ім'я сина Кочаряна у 2001–2019 роках.

Йдеться приблизно про 144 млрд драмів, 309 млн доларів, 77 млн євро та 18 млн російських рублів.

Крім того, слідство встановлює обставини придбання понад 30 об'єктів нерухомості у Вірменії та за кордоном.

Для запобігання можливому відчуженню активів ініційовано заходи щодо їх арешту.

Що сталося з Кочаряном

Раніше правоохоронці провели слідчі дії в об'єктах, пов'язаних із родиною Кочаряна, включаючи клуб "Оранж Фітнес" та розважальний центр "Плей Сіті". Також повідомлялося про обшуки та інші процесуальні дії.

Антикорупційний комітет наголошує, що розслідування триває, а наведені відомості стосуються версії попереднього слідства.