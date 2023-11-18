ua en ru
Сб, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вірменія заявила, що погодила з Азербайджаном головні принципи мирного договору

Єреван, Субота 18 листопада 2023 14:12
UA EN RU
Вірменія заявила, що погодила з Азербайджаном головні принципи мирного договору Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вірменія погодила з Азербайджаном головні принципи мирного договору. Але переговорний процес триває.

Про це заяви прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MAMUL.

Таку заяву Пашинян зробив на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Єревані.

"У нас є як хороші, так і погані новини. Хороша новина полягає в тому, що основні принципи миру були досягнуті", - сказав він.

На думку прем'єра, погана новина полягає у тому, що Вірменія та Азербайджан досі "розмовляють різними дипломатичними мовами і часто не розуміють один одного".

"Звісно, на це є й об'єктивні причини: тривалий конфлікт із певним історичним контекстом, тисячі жертв, чиї родичі важко дивитися в очі, десятки ув'язнених, чиї сім'ї не мають відповідей на запитання, десятиліттями пануюча атмосфера ненависті та підозри, що під конструктивними заявами ховаються недобрі наміри", - додав Пашинян.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка зі столицею у Ханкенді (Степанакерті) офіційно припиняє своє існування. Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" Карабаху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азербайджан Нікол Пашинян Армения Нагорный Карабах
NEWS
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни