ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вірменія візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні

Єреван, П'ятниця 28 червня 2024 22:25
UA EN RU
Вірменія візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні Фото: Вірменія братиме участь у саміті НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вірменія прийняла запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Armenpress заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Вірменії Ані Бадалян.

"Вірменія отримала запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вашингтоні у форматі партнерів, а також інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу, і підтвердила свою участь. Інших домовленостей на даний момент немає", - розповіла Бадалян.

Варто зауважити, що, за словами помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна, на зустріч лідерів також запросили Азербайджан.

Зближення Вірменії із Заходом

Нагадаємо, Вірменія почала зближуватися з країнами Заходу після того, як Росія не діяла під час того, як Азербайджан встановлював свій контроль над Нагірним Карабахом у 2023 році.

На цьому фоні Єреван почав обговорювати вступ до Європейського союзу, а також вихід із Організації договору про колективну безпеку.

Більш детально про зміну курсу Вірменії на Захід - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Вірменія
NEWS
Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів
Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США