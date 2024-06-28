Вірменія візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні

Вірменія прийняла запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Armenpress заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Вірменії Ані Бадалян.

Варто зауважити, що, за словами помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна, на зустріч лідерів також запросили Азербайджан.

"Вірменія отримала запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вашингтоні у форматі партнерів, а також інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу, і підтвердила свою участь. Інших домовленостей на даний момент немає", - розповіла Бадалян.

Зближення Вірменії із Заходом

Нагадаємо, Вірменія почала зближуватися з країнами Заходу після того, як Росія не діяла під час того, як Азербайджан встановлював свій контроль над Нагірним Карабахом у 2023 році.

На цьому фоні Єреван почав обговорювати вступ до Європейського союзу, а також вихід із Організації договору про колективну безпеку.

Більш детально про зміну курсу Вірменії на Захід - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.