Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

Армения приняла приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Armenpress заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

Стоит заметить, что, по словам помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, на встречу лидеров также пригласили Азербайджан.

"Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса, и подтвердила свое участие. Иных договоренностей на данный момент нет", - рассказала Бадалян.

Сближение Армении с Западом

Напомним, Армения начала сближаться со странами Запада после того, как Россия бездействовала во время того, как Азербайджан устанавливал свой контроль над Нагорным Карабахом в 2023 году.

На этом фоне Ереван начал обсуждать вступление в Европейский союз, а также выход из Организации договора о коллективной безопасности.

Более детально о смене курса Армении на Запад - в материале РБК-Украина.

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