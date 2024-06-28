ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

Ереван, Пятница 28 июня 2024 22:25
UA EN RU
Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне Фото: Армения будет участвовать в саммите НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армения приняла приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Armenpress заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

"Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса, и подтвердила свое участие. Иных договоренностей на данный момент нет", - рассказала Бадалян.

Стоит заметить, что, по словам помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, на встречу лидеров также пригласили Азербайджан.

Сближение Армении с Западом

Напомним, Армения начала сближаться со странами Запада после того, как Россия бездействовала во время того, как Азербайджан устанавливал свой контроль над Нагорным Карабахом в 2023 году.

На этом фоне Ереван начал обсуждать вступление в Европейский союз, а также выход из Организации договора о коллективной безопасности.

Более детально о смене курса Армении на Запад - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Армения
NEWS
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США