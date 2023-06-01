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Вірменія не є союзником Росії у війні проти України, - Пашинян

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вірменія не є союзником Росії у війні проти України. При цьому Єреван через війну відчуває "занепокоєння".

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн".

"Про це ніколи не говорилося вголос, але я думаю, що це видно: у війні з Україною ми не союзник Росії. І наше почуття від цієї війни, від цього конфлікту - занепокоєння, тому що вона безпосередньо впливає на всі наші відносини", - заявив він.

Пашинян заявив, що Єреван вразливий, оскільки не є союзником ні Росії, ні України у війні.

"На Заході помічають, що ми союзник Росії, більше помічають саме це. А в Росії бачать, що ми їм не союзник у війні з Україною. І виходить, що ми нікому не союзник у цій ситуації, а отже, вразливі", - заявив він.

Прем'єр додав, що у Вірменії багато своїх турбот, щоб залучатися до вирішення чужих.

"Здається, що є спосіб лавірувати між усіма цими зіткненнями, але також правда в тому, що чим складнішою стає ситуація, тим більше звужується можливість лавірування. Ми лавіруємо не тому, що не маємо думки щодо ситуації, а тому, що в нас, на жаль, занадто багато турбот, що не дає нам змоги бути більш залученими у вирішення інших турбот", - зазначив Пашинян.

Нейтралітет Вірменії

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Єреван зайняв нейтральну позицію у війні. При цьому влада Вірменії висловлювала надію, що Київ і Москва зможуть врегулювати розбіжності. Однак Єреван заявляв про готовність приймати українських біженців.

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