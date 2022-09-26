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Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ: у Міноборони назвали причину

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Єреван, Понеділок 26 вересня 2022 19:42
Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ: у Міноборони назвали причину Фото: Вірменія відмовилася від участі у навчаннях ОДКБ (РосЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Вірменія не братиме участі у військових навчаннях у рамках ОДКБ, які пройдуть у Казахстані через збройний конфлікт із Азербайджаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infocom.

У Міноборони Вірменії на тлі конфлікту, що загострився, на кордоні з Азербайджаном ухвалили рішення сконцентрувати всі готові до бойових дій військові підрозділи в країні і не відправляти їх до сусідніх держав.

22 вересня Міноборони Казахстану повідомило, що з 26 вересня по 8 жовтня пройдуть навчання "Взаємодія-2022", "Пошук-2022" та "Ешелон-2022" у Жамбилській та Алматинській областях країни.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення конфлікту. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

Також вранці 23 вересня на вірмено-азербайджанському кордоні знову було зафіксовано обстріл. Сторони звинуватили одна одну у порушенні режиму припинення вогню.

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