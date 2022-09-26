Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ: у Міноборони назвали причину

Фото: Вірменія відмовилася від участі у навчаннях ОДКБ (РосЗМІ)

Вірменія не братиме участі у військових навчаннях у рамках ОДКБ, які пройдуть у Казахстані через збройний конфлікт із Азербайджаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infocom.