Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ: в Минобороны назвали причину

Фото: Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ (РосСМИ)

Армения не будет участвовать в военных учениях в рамках ОДКБ, которые пройдут в Казахстане из-за вооруженного конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infocom.