Вирішальний тиждень. Навіщо Зеленський їде до США та чого чекати від зустрічі з Байденом

При підготовці матеріалу використовувалися: анонси Офісу президента та Білого дому, заяви президента України Володимира Зеленського, публікації Reuters, CNN та The Wall Street Journal, коментар політолога Володимира Фесенка для РБК-Україна.

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Несподіване турне Зеленського: з Аргентини до США

На вихідних Зеленський вирушив на інавгурацію нового президента Аргентини Хав'єра Мілея. Дорогою до Буенос-Айреса відбулася перша в історії двосторонніх відносин зустріч із прем'єром острівної держави Кабо-Верде, якого він запросив приєднатися до імплементації української формули миру та подякував за голос демократії на майданчиках ООН.

Зазначимо, поїздка до Аргентини також стала першим для Зеленського візитом на південноамериканський материк. Як вважали в Reuters, мета - заручитися підтримкою країн Глобального Півдня, сподіваючись просунути формулу миру, засновану на виведенні російських військ та поверненні до кордонів 1991 року. Крім того, інавгурація Мілея стала зручною нагодою для зустрічей з іншими лідерами.

Зокрема, відбулися переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили наступний оборонний пакет, який має значно посилити вогневу міць ЗСУ, та важливість відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС на саміті 14-15 грудня. Питання формули миру порушувалося на зустрічах з лідерами Уругваю, Парагваю та Еквадору.

На самій інавгурації Зеленський коротко поспілкувався із угорським прем'єром Віктором Орбаном. За його словами, розмова про європейські справи була максимально відвертою та зрозумілою. Зазначимо, минулого тижня Орбан неодноразово казав, що саміт Європейської ради не повинен обговорювати початок переговорів щодо вступу України. Як пише Euractiv, позиція Будапешта може відкласти офіційний старт на березень 2024 року.

Фото: Володимир Зеленський вирушить до США після поїздки до Аргентини (Getty Images)

Від Хав'єра Мілея Зеленський почув сигнали щодо майбутньої підтримки України, яка бореться проти російської агресії. Після чого стало відомо, що президент утретє з початку повномасштабної війни відвідає США, притому що попередня поїздка була у вересні.

Як повідомили в Офісі президента, робочий візит розпочнеться 11 грудня. У його рамках пройде низка зустрічей та переговорів. Джо Байден прийме українського президента у Білому домі у вівторок, 12 грудня. CNN з посиланням на джерела пише, що лідери демократів та республіканців у Сенаті - Чак Шумер та Мітч Макконнелл - запросили Зеленського на зустріч із сенаторами. Крім того, заплановано переговори зі спікером Палати представників Майком Джонсоном (Республіканська партія).

Формально поїздка до Вашингтона стала несподіванкою, вважає політолог Володимир Фесенко.

"Я думаю, це пов'язано перш за все з логістикою. Зеленський вирішив, що якщо вже потрібно здійснити велику подорож через океан до Латинської Америки, то можна скористатися нагодою і заїхати до США з урахуванням критичної важливості питання американської допомоги для України. Нещодавно наша урядова делегація була у Вашингтоні на конференції оборонних індустрій. Думаю, можливість візиту Зеленського могла проговорюватися і минулого тижня", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Головне завдання - підштовхнути Конгрес до допомоги Україні

На думку Фесенка, у рамках поїздки до Вашингтона вирішуватимуться кілька завдань. Перше, безумовно, - це надання політичного імпульсу питанню додаткового фінансування України. Через зустрічі із сенаторами та створення інформаційного приводу Зеленський спробує підштовхнути Сенат до позитивного рішення.

"Тут є проблема, яку всім потрібно розуміти. На жаль, не все залежить лише від нас. Проблема не в Україні, не в тому, що хтось проти допомоги. Це внутрішньополітична проблема, розбіжності у принциповому питанні мексиканського кордону та зміни міграційного законодавства. І ми, і Ізраїль, і якоюсь мірою Тайвань стали заручниками цього конфлікту", - наголошує політолог.

За його словами, сенс зустрічі Зеленського з сенаторами в тому, щоб пояснити непросту ситуацію на фронті і чому важливо якнайшвидше проголосувати допомогу. Президент України емоційно та раціонально спробує переконати представників Конгресу. Не виключено, що будуть й інші інформаційні виступи, щоб переконати американське суспільство у необхідності збереження підтримки, оскільки вона, зрештою, відповідає інтересам США.

Зазначимо, сьогодні фактично стартує вирішальний тиждень у Сенаті. Як пише The Wall Streer Journal, візит Зеленського разом із заявою сенаторів про те, що вони поспішають узгодити пакет екстреної допомоги на понад 110 млрд доларів для союзників і заходів для боротьби з рекордною нелегальною міграцією, нагнітає обстановку та збільшують тиск. Близько 60 млрд із цієї суми призначено саме Україні.

"Це один із найнебезпечніших моментів, з якими я коли-небудь стикався в американській політиці. Якщо ми не вирішимо цю проблему в найближчі кілька тижнів, у (президента Росії, - ред.) Володимира Путіна з'явиться можливість пройти через українські рубежі та завдати удару по Києву, загрожуючи всій Європі", - заявив в ефірі NBC сенатор Кріс Мерфі (демократ від штату Коннектикут).

Сенатор-республіканець Джеймс Ланкфорд (штат Оклахома) наголошує на зростанні кількості незаконних перетинів кордону з боку Мексики.

"Ми не можемо просто сидіти і казати, що нічого не робитимемо", - заявив він у програмі Face the Nation на CBS.

Фото: закритий брифінг у Сенаті минулого тижня переріс у суперечку і провалив ініціативу щодо пакету на понад 110 млрд доларів (Getty Images

Переговори про угоду - це пошук балансу між високими ставками. Білий дім уже попередив Конгрес, що фінансування військових потреб України у відбитті російського вторгнення буде вичерпано до кінця 2023 року. І якщо угода провалиться, то питання залишиться підвішеним, оскільки сенатори йдуть на різдвяні канікули.

І демократи, і республіканці згодні, що імміграційна політика має бути більш жорсткою. Однак Джо Байден ризикує відштовхнути частину демократичного табору, якщо піде на надто великі поступки. Республіканці наполягають на радикальному обмеженні потоку мігрантів, прив'язуючи фінансування цих заходів до допомоги у сфері безпеки для України, Ізраїлю та Тайваню. Незважаючи на те, що більшість сенаторів-республіканців підтримують допомогу, минулого тижня партія заблокувала версію, яка не містила заходів щодо прикордонної політики. Причому на закритому брифінгу мав виступити Володимир Зеленський, але після того, як обговорення в Сенаті перетворилися на суцільні суперечки, виступ став недоречним.

"Якраз зараз у Зеленського буде можливість не брати участь у конфліктному обговоренні. Адже суперечка була не через Україну, а щодо імміграційних питань. У цьому сенсі для нас вигідніше, що президент зможе зустрітися особисто і відповісти на запитання у більш спокійній атмосфері. Питання кордону з Мексикою - це не наша проблема і ми не будемо в це втручатися, що ще важливо розуміти, так це те, що питання допомоги Україні вирішуватиме не лише Сенат, а й Палата представників США. до яких залишилося менше тижня", - пояснює Володимир Фесенко.

Упродовж кількох тижнів переговори проходили без особливого прогресу, але днями стало відомо, що Джо Байден готовий обговорювати серйозні поступки. Серед них - зміна закону про надання притулку з посиленням стандартів попереднього розгляду справ мігрантів. Білий дім також дав зрозуміти, що готовий відправляти мігрантів до "безпечних третіх країн", а також розширити можливості швидкої депортації, яка використовуватиметься по всій країні, а не лише на кордоні.

Республіканці вимагають суворіших заходів. Вони просять додати нові повноваження щодо припинення обробки заяв про надання притулку прямо на кордоні, як це було під час пандемії COVID-19. Крім того, на їхню думку, прохачі мають обов'язково утримуватися під вартою, а коли місця закінчаться - щодо мігрантів застосовуватиметься політика "залишатися в Мексиці". Також пропонується обмежити гуманітарне дострокове визволення. Це інструмент, яким адміністрація Байдена прискорювала прийом афганців та українців, які реєструвалися наперед.

За даними WSJ, кількість щоденних перетинів кордону перевищила 10 000 і прикордонна служба США перевантажена. Мігрантів по кілька днів тримають в імпровізованих зонах очікування на відкритому повітрі, а не на прикордонних постах. Директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг закликає демократів та республіканців порозумітися.

"У переговорах не може бути все по-вашому. За цей законопроект мають проголосувати демократи і республіканці. Тому я згодна, що настав час укласти угоду, на яку можуть погодитися обидві сторони", - зазначила вона.

В інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна зможе подолати паузу у допомозі від США, спричинену розбіжностями у Конгресі. А заплановані переговори можуть у цьому допомогти.

Що обговорюватимуть Зеленський та Байден

Офіс президента України повідомив, що Зеленський сфокусується на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України у захисті від російського терору. І на зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах та повазі до суверенітету кожної нації. Серед ключових тем буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проектів з виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль Зеленського та Байдена на наступний рік.

Фото: Володимир Зеленський та Джо Байден можуть обговорити зокрема несподівані питання (Getty Images)

За словами речника Білого дому Карін Жан-П'єр, зустріч президентів пройде 12 грудня.

"Щоб підкреслити відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії. Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять термінові потреби України та життєво важливу подальшу підтримку США у цей критичний момент", - наголосила вона.

На зустрічі з Байденом, ймовірно, можуть обговорюватись запасні варіанти, вважає Володимир Фесенко. Наприклад, що робити, якщо не вдасться вирішити проблему у Конгресі. У такому разі необхідно домовитись про допомогу на найближчий місяць-два.

"Друге - це вже більш стратегічне завдання - узгодження загальної політичної стратегії на наступний рік, яка стосуватиметься системної підтримки України. Що потрібно зробити, як нам допомогти, щоб ми як мінімум вистояли перед посиленням російського тиску, а по можливості - переломили ситуацію у свою користь", - розповів він РБК-Україна.

Не виключено обговорення євроатлантичної інтеграції нашої країни у контексті саміту НАТО, який наступного року пройде у Вашингтоні, та гарантій безпеки. Крім того, сторони можуть підняти питання мирних переговорів з Росією, їхньої стратегії та тактики, якщо Україні не вдасться переламати ситуацію на фронті 2024-го.

"Тут немає нічого поганого, треба розглядати різні варіанти. Стратегічна пауза у війні може виявитися вкрай необхідною для нас. Комусь це може не подобатися, але така потреба може виникнути. І тому треба заздалегідь продумати переговорний варіант, щоб він був для нас прийнятний. А також визначити, які речі будуть неприйнятними у процесі переговорів", - додав політолог.

В інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ Володимир Зеленським зазначив, що не представляє переговорів з Володимиром Путіним, і назвав його вбивцею. Він також виключив можливість компромісу з російським диктатором, який не хоче миру, незалежної України та чиє слово нічого не варте.

Чого чекати від візиту президента України до Вашингтона

Джо Байден, демократи та багато сенаторів називають нинішній тиждень знаковим, оскільки будуть мобілізовані всі зусилля, щоб домовитися. Тим часом республіканці наголошують - вони не проти допомоги Україні та підтримають пакет, але на своїх умовах, якщо будуть проголосовані заходи щодо кордону з Мексикою. Питання в тому, чи буде задоволений запит Байдена у повному обсязі та які можуть бути нюанси.

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко схиляється до того, що сторони домовляться, і зараз надходить все більше сигналів щодо наявності потенціалу для угоди.

"Ситуацію треба пропускати через внутрішньополітичні обставини, і через те, що це передвиборчий рік у США. Усі питання, які стосуються фінансування не лише України, а й партнерів на Тайвані, в Ізраїлі та країнах Південно-Східної Азії, опинилися у підвішеному стані. Але виходячи з сигналів, що надходять, домовленості про кордон з Мексикою можуть бути досягнуті. Я думаю, до кінця року, можливо, навіть до Різдва допомогу Україні буде проголосовано", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Політолог Володимир Фесенко більш стриманий у прогнозах. На його думку, найбільшою помилкою українських чиновників у 2023 році було давати публічні прогнози щодо воєнної ситуації, європейської інтеграції тощо. Він також наголошує, що ситуація залежить не від України, а від того, чи знайдуть республіканці, демократи та Білий дім компроміс.

"Знайдуть вони цей компроміс найближчими днями? Тоді буде шанс, що буде проголосована допомога. Якщо не знайдуть, на жаль, є великий ризик, що не проголосують. Обидві сторони пішли на принцип, республіканці вимагають спочатку кордон, а потім все інше. Вони, крім групи найзатятіших противників, не проти допомоги Україні. Навіть спікер Палати представників Майк Джонсон підтримує, хоча раніше критикував", - розповів він РБК-Україна.

При цьому навіть негативний сценарій не означає, що США припинять військову підтримку України. Запасний варіант може бути схожим на те, як Вашингтон співпрацює з Ізраїлем, коли озброєння постачаються без необхідності голосування в Конгресі. Із чим саме президент Зеленський приїде зі США, сказати складно. Його завдання - переконати партнерів у тому, що запізнюватися за допомогою більше не можна, поставки вже сповільнилися, та так, що Сили оборони зіткнулися з дефіцитом боєприпасів, резюмував Фесенко.