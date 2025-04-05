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На вирішальний матч без капітана: заявка "синьо-жовтих" у відборі до футзального Євро-2026

Кошалін, Субота 05 квітня 2025 12:35
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На вирішальний матч без капітана: заявка "синьо-жовтих" у відборі до футзального Євро-2026 Фото: Збірна України з футзалу (АФУ)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав імена гравців, викликаних для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Заключні відбіркові поєдинки збірна України проведе проти Кіпра (11 квітня) та Румунії (15 квітня). Вони будуть номінально домашніми для українців та пройдуть в польському Кошаліні. Початок ігор – о 19:00 за київським часом.

Склад збірної України з футзалу.

Воротарі:

  • Юрій Савенко ("Аврора" Київ)
  • Олександр Сухов (ХІТ Київ)
  • Олександр Сіріцький ("Ураган" Івано-Франківськ)

Польові гравці:

  • Ігор Чернявський (ХІТ Київ)
  • Євгеній Жук (ХІТ Київ)
  • Андрій Мельник (ХІТ Київ)
  • Назар Швед ("Євробус" Польща)
  • Даниіл Абакшин ("Євробус" Польща)
  • Артем Фаренюк ("Євробус" Польща)
  • Ростислав Семенченко ("Аврора" Київ)
  • Юрій Сагайдачний ("Аврора" Київ)
  • Владислав Первєєв ("Сокіл" Хмельницький)
  • Михайло Зварич ("Енергія" Львів)
  • Микола Микитюк ("Кордоба", Іспанія)
  • Ігор Корсун ("Осасуна Магна", Іспанія)

На вирішальний матч без капітана: заявка &quot;синьо-жовтих&quot; у відборі до футзального Євро-2026

У порівнянні з попередніми матчами в складі відбулися незначні зміни. Не потрапив у список Ярослав Лебідь з польського "Євробуса", а замість нього виклик отримав Юрій Сагайдачний із "Аврори". Також у команді й надалі відсутній капітан Петро Шотурма – він переніс другу операцію та продовжує реабілітацію після травми, яку зазнав на чемпіонаті світу-2024.

Збірна України у кваліфікації Євро-2026

Перед двома заключними матчами Україна йде на першому місці у групі 1. В активі підопічних Олександра Косенка – максимальні 12 очок після чотирьох поєдинків.

На початку відбору "синьо-жовті" перемогли Кіпр (7:0) та Румунію (2:0). А наприкінці січня двічі обіграли збірну Німеччини – 5:3 та 9:0. Для того, щоб гарантувати собі перше місце в групі та прямий вихід на Євро, Україні достатньо зіграти внічию з Румунією.

Євро-2026, кваліфікація, група 1

  1. Україна – 12 очок
  2. Румунія – 9
  3. Німеччина – 3
  4. Кіпр – 0

На вирішальний матч без капітана: заявка &quot;синьо-жовтих&quot; у відборі до футзального Євро-2026

Фінал Євро-2026 з футзалу пройде з 18 січня до 8 лютого наступного року в Латвії та Литві. У ньому візьмуть участь 16 збірних. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 24 жовтня.

Раніше жіноча збірна України перемогла головного суперника та очолила таблицю в Лізі націй.

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