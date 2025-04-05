На вирішальний матч без капітана: заявка "синьо-жовтих" у відборі до футзального Євро-2026
Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав імена гравців, викликаних для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Заключні відбіркові поєдинки збірна України проведе проти Кіпра (11 квітня) та Румунії (15 квітня). Вони будуть номінально домашніми для українців та пройдуть в польському Кошаліні. Початок ігор – о 19:00 за київським часом.
Склад збірної України з футзалу.
Воротарі:
- Юрій Савенко ("Аврора" Київ)
- Олександр Сухов (ХІТ Київ)
- Олександр Сіріцький ("Ураган" Івано-Франківськ)
Польові гравці:
- Ігор Чернявський (ХІТ Київ)
- Євгеній Жук (ХІТ Київ)
- Андрій Мельник (ХІТ Київ)
- Назар Швед ("Євробус" Польща)
- Даниіл Абакшин ("Євробус" Польща)
- Артем Фаренюк ("Євробус" Польща)
- Ростислав Семенченко ("Аврора" Київ)
- Юрій Сагайдачний ("Аврора" Київ)
- Владислав Первєєв ("Сокіл" Хмельницький)
- Михайло Зварич ("Енергія" Львів)
- Микола Микитюк ("Кордоба", Іспанія)
- Ігор Корсун ("Осасуна Магна", Іспанія)
У порівнянні з попередніми матчами в складі відбулися незначні зміни. Не потрапив у список Ярослав Лебідь з польського "Євробуса", а замість нього виклик отримав Юрій Сагайдачний із "Аврори". Також у команді й надалі відсутній капітан Петро Шотурма – він переніс другу операцію та продовжує реабілітацію після травми, яку зазнав на чемпіонаті світу-2024.
Збірна України у кваліфікації Євро-2026
Перед двома заключними матчами Україна йде на першому місці у групі 1. В активі підопічних Олександра Косенка – максимальні 12 очок після чотирьох поєдинків.
На початку відбору "синьо-жовті" перемогли Кіпр (7:0) та Румунію (2:0). А наприкінці січня двічі обіграли збірну Німеччини – 5:3 та 9:0. Для того, щоб гарантувати собі перше місце в групі та прямий вихід на Євро, Україні достатньо зіграти внічию з Румунією.
Євро-2026, кваліфікація, група 1
- Україна – 12 очок
- Румунія – 9
- Німеччина – 3
- Кіпр – 0
Фінал Євро-2026 з футзалу пройде з 18 січня до 8 лютого наступного року в Латвії та Литві. У ньому візьмуть участь 16 збірних. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 24 жовтня.
Раніше жіноча збірна України перемогла головного суперника та очолила таблицю в Лізі націй.