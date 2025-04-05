На вирішальний матч без капітана: заявка "синьо-жовтих" у відборі до футзального Євро-2026

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав імена гравців, викликаних для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу .

Заключні відбіркові поєдинки збірна України проведе проти Кіпра (11 квітня) та Румунії (15 квітня). Вони будуть номінально домашніми для українців та пройдуть в польському Кошаліні. Початок ігор – о 19:00 за київським часом.

Склад збірної України з футзалу.

Воротарі:

Юрій Савенко ("Аврора" Київ)

Олександр Сухов (ХІТ Київ)

Олександр Сіріцький ("Ураган" Івано-Франківськ)

Польові гравці:

Ігор Чернявський (ХІТ Київ)

Євгеній Жук (ХІТ Київ)

Андрій Мельник (ХІТ Київ)

Назар Швед ("Євробус" Польща)

Даниіл Абакшин ("Євробус" Польща)

Артем Фаренюк ("Євробус" Польща)

Ростислав Семенченко ("Аврора" Київ)

Юрій Сагайдачний ("Аврора" Київ)

Владислав Первєєв ("Сокіл" Хмельницький)

Михайло Зварич ("Енергія" Львів)

Микола Микитюк ("Кордоба", Іспанія)

Ігор Корсун ("Осасуна Магна", Іспанія)

У порівнянні з попередніми матчами в складі відбулися незначні зміни. Не потрапив у список Ярослав Лебідь з польського "Євробуса", а замість нього виклик отримав Юрій Сагайдачний із "Аврори". Також у команді й надалі відсутній капітан Петро Шотурма – він переніс другу операцію та продовжує реабілітацію після травми, яку зазнав на чемпіонаті світу-2024.

Збірна України у кваліфікації Євро-2026

Перед двома заключними матчами Україна йде на першому місці у групі 1. В активі підопічних Олександра Косенка – максимальні 12 очок після чотирьох поєдинків.

На початку відбору "синьо-жовті" перемогли Кіпр (7:0) та Румунію (2:0). А наприкінці січня двічі обіграли збірну Німеччини – 5:3 та 9:0. Для того, щоб гарантувати собі перше місце в групі та прямий вихід на Євро, Україні достатньо зіграти внічию з Румунією.

Євро-2026, кваліфікація, група 1

Україна – 12 очок Румунія – 9 Німеччина – 3 Кіпр – 0

Фінал Євро-2026 з футзалу пройде з 18 січня до 8 лютого наступного року в Латвії та Литві. У ньому візьмуть участь 16 збірних. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 24 жовтня.