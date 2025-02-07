Випробування вже на старті: Світоліна та інші українки отримали непростих суперниць на супертурнірі в Катарі

Відбулося жеребкування турніру WTA 1000 в Досі (Катар). В основній сітці стартують чотири вітчизняні тенісистки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram змагання .

Основний турнір Qatar TotalEnergies Open 2025 стартує 9 лютого та завершиться 15-го. Матчі відбудуться на кортах з хардовим покриттям. Призовий фонд змагання – 3 мільйони 665 тисяч доларів.

Україну представлять чотири найкращі тенісистки: Марта Костюк (22-га ракетка світу), Еліна Світоліна (23-тя), Ангеліна Калініна (49-та) та Даяна Ястремська (50-та).

Костюк у першому колі зіграє з туркенею Зейнеп Сеонмез (№95 WTA), з якою ще ні разу не зустрічалась. У разі перемоги, в другому колі на найкращу тенісистку України чекає зустріч з третьою в світі – американкою Корі Гауфф.

Світоліній протистоятиме Маркета Вондроушова з Чехії (№37 WTA). Це буде сьома зустріч суперниць. Наразі в їхніх особистих матчах рівновага (3:3). У другому колі переможниця цієї пари зіграє з американкою Джесікою Пегулою (№6 WTA).

Калініна розпочне турнір матчем з Ребеккою Шрамковою (Словаччина, №44 WTA). У попередніх зустрічах суперниці по разу перемагали одна одну. Далі кращу в цій парі сітка зводить з "нейтральною" Міррою Андрєєвою (№15 WTA).

Ястремська на старті зійдеться з Пейтон Стернс (США, №46 WTA) і це буде їхня перша зустріч на корті. Потім – вихід на 5-ту в світі Єлену Рибакіну з Казахстану.