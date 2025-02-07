Испытания уже на старте: Свитолина и другие украинки получили непростых соперниц на супертурнире в Катаре

Состоялась жеребьевка турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). В основной сетке стартуют четыре отечественные теннисистки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram соревнования .

Основной турнир Qatar TotalEnergies Open 2025 стартует 9 февраля и завершится 15-го. Матчи состоятся на кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд соревнования - 3 миллиона 665 тысяч долларов.

Украину представят четыре лучшие теннисистки: Марта Костюк (22-я ракетка мира), Элина Свитолина (23-я), Ангелина Калинина (49-я) и Даяна Ястремская (50-я).

Костюк в первом круге сыграет с турчанкой Зейнеп Сеонмез (№95 WTA), с которой еще ни разу не встречалась. В случае победы, во втором круге лучшую тенисистку Украины ждет встреча с третьей в мире - американкой Кори Гауфф.

Свитолиной будет противостоять Маркета Вондроушова из Чехии (№37 WTA). Это будет седьмая встреча соперниц. Сейчас в их личных матчах равновесие (3:3). Во втором круге победительница этой пары сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№6 WTA).

Калинина начнет турнир матчем с Ребеккой Шрамковой (Словакия, №44 WTA). В предыдущих встречах соперницы по разу побеждали друг друга. Далее лучшую в этой паре сетка сводит с "нейтральной" Миррой Андреевой (№15 WTA).

Ястремская на старте сойдется с Пейтон Стернс (США, №46 WTA) и это будет их первая встреча на корте. Затем - выход на 5-ю в мире Елену Рыбакину из Казахстана.