Виправдовував агресію Росії. У Києві викрили клірика УПЦ МП, йому загрожує тюрма

У Києві оголосили підозру клірику київського монастиря УПЦ МП одного із чоловічих монастирів. Священник виправдовував війну й поширював фейки щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

"Йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві. За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі", - пише СБУ.

Під час обшуків у приміщеннях монастиря були вилучені докази злочинних дій священника.

Фото: У Києві викрили клірика, який виправдовував війну проти України (ssu.gov.ua)

Що загрожує

Архімандриту було оголошено про підозру ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Священнику загрожує 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.