Виплати ВПО з інвалідністю надійдуть з березня попри терміни обробки заяви: названо умови
Особи з інвалідністю з-поміж ВПО отримають свої виплати з березня, навіть якщо заява буде оброблена у травні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"З 1 березня деяким категоріям ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її було продовжено ще на 6 місяців. Близько 535 тисяч внутрішніх переселенців отримали автоматичне продовження виплат ВПО", - йдеться у повідомленні після щотижневого засідання Координаційного штабу з питань ВПО.
Зазначається, що передусім це особи з інвалідністю 1 та 2 груп, а також пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує 9444 гривні.
Як зауважили учасники наради, під час автоматичного продовження виплат особам з інвалідністю з-поміж ВПО виникли технічні проблеми, які буде вирішено найближчим часом.
"Люди, які мають 1 та 2 групи інвалідності, отримають свої виплати ВПО з березня, навіть якщо у них талон до ЦНАПу у травні", - заявила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук
Інші категорії ВПО
Інші ВПО, які не входять до цих категорій, мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або Центрів надання адмінпослуг.
"Тому 196 тисяч сімей ВПО вже звернулися до управлінь соціального захисту із заявою про продовження виплати допомоги. З них протягом березня було опрацьовано і призначено виплати для 98 тисяч сімей (особових рахунків), тобто 181 тисячі осіб", - повідомляється у публікації.
Решта звернень щодо продовження виплат від ВПО ще опрацьовується в управліннях соцзахисту. У разі перепризначення допомоги по цих заявах отримувачам у квітні нарахують виплати відразу за 2 місяці.
У повідомленні нагадують, що подати заяву на перепризначення виплат можна до 30 квітня. У такому випадку виплати ВПО будуть нараховані, починаючи з березня.
Виплати для ВПО
Від 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.
Після подання нової заяви виплати зможуть і далі отримувати ті родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти, або проживають на умовно безпечній території (наприклад, в Івано-Франківській області) і їхні діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними наглядати і не можуть працевлаштуватися.
Крім того, виплати продовжать родинам, в яких є працездатні особи, які зробили кроки, щоб знайти роботу, наприклад, які встали на облік в центрі зайнятості. Виплати продовжать в тому числі тим, хто знайшов роботу.
Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
До 1 березня виплати отримували близько 2,5 млн осіб. Очікується, що після рішення уряду їх будуть отримувати 1,5 млн осіб.
Як зазначила Верещук, внутрішньо переміщеним особам можуть продовжити термін подачі заяви після 1 березня без втрати виплат за два місяці.
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