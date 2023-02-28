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Виплати вкладникам збанкрутілого банку "Форвард" розпочнуться з 1 березня: куди звертатися

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Україна, Вівторок 28 лютого 2023 14:54
Виплати вкладникам збанкрутілого банку "Форвард" розпочнуться з 1 березня: куди звертатися Фото: виплати вкладникам банку "Форвард" розпочнуться з 1 березня (Bank.ua)
Автор: Олександр Білоус

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1 березня 2023 року розпочинає виплати коштів вкладникам АТ "Банк Форвард", який НБУ визнав неплатоспроможним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

За даними прес-служби, розпочнуться такі виплати:

  • - за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року включно та
  • - за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Кошти вкладникам АТ "банк форвард" за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 7 лютого 2023 року.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: ПриватБанк", Укргазбанк", "Південний" та ПУМБ.

Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та кодом платника податків.

Нагадаємо, Національний банк України 7 лютого 2023 року ухвалив рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку становить 1,536 млрд грн.

З квітня 2022 року в Україні запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

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