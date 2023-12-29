Виплати українцям у Польщі: хто не отримає допомогу на дітей

Грошову допомогу "500+" у Польщі виплачують полякам та іноземцям, які легально перебувають на території країни з неповнолітніми дітьми. Батьки щомісяця отримують по 500 злотих на кожну дитину, поки їй не виповниться 18 років. У наступному році ця допомога автоматично зросте до 800 злотих.

Але дофінансування від держави сім'ї не отримають у деяких випадках, якщо:

батьки отримують подібну допомогу в іншій країні;

дитина навчається у військовому училищі чи закладі, де є повне забезпечення;

дитина перебуває у виховному закладі або в прийомній сім’ї;

дитині ще немає 18 років, але вона вступила у шлюб,

дитина є неповнолітньою, але має власну дитину й отримує на неї цю допомогу;

батьки не подали вчасно заяву на призначення допомоги "800+".

Батькам, які вже отримують виплати на дітей, не треба подавати іншу заяву. За інформацією Управління соціального страхування ZUS, підвищення має відбутися автоматично, хоча кошти можуть надійти на рахунок не раніше лютого 2024 року.

Але заяву треба буде подавати на новий пільговий період, який діятиме з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року. Прийом заявок розпочнеться 1 лютого 2024 року.

Заяви подають лише онлайн. Можна скористатися одним зі способів:

мобільний додаток mZUS;

портал електронних послуг ZUS (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

електронний банкінг, який співпрацює із ZUS.

Гроші надійдуть на польський банківський рахунок, який буде вказано в заяві до ZUS.