Виплати сім'ям зниклих безвісти військових можуть скасувати у двох випадках. І ось чому

Держава зберігає грошове забезпечення військовим у разі їхнього зникнення безвісти. Виплати отримують родичі, але у низці випадків нарахування можуть скасувати.

РБК-Україна розпитало юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Чмону Альону, коли і чому можуть скасувати виплати сім'ям військовослужбовців, які зникли безвісти.

Які виплати зберігаються за зниклими безвісти військовими

Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей визначені у Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 № 2011-XII.

Закон передбачає, що за військовослужбовцями, зниклими безвісти, зберігається виплата грошового забезпечення:

у розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру;

у розмірі додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень.

"Зазначені виплати виплачуються на підставі наказу командира військової частини. Виплата здійснюється щомісяця членам сімей безвісти зниклих військовослужбовців до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими", - каже юрист.

Коли можуть припинити виплати

Є низка випадків, коли особа отримувала виплати, але їх нарахування припинили. Основними причинами для цього є:

з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон. Зазначені дії розглядаються як порушення військової присяги та зобов’язань перед країною (стаття 65 Конституції України визначає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України);

самовільного залишення військової частини, місця служби (так зване "СЗЧ") або дезертирування. Тобто, це випадки коли після проведення службового розслідування з’ясується, що військовослужбовець покинув частину, місце служби без дозволу командування або уникає виконання своїх службових обов’язків.

"У зазначених випадках виплати родичам припиняються негайно. Це оформлюється наказом командира військової частини, про припинення виплат також інформують осіб, які отримували зазначене грошове забезпечення за зниклого військового", - каже Альона.

Чи стягують із родичів помилково виплачені кошти

Якщо виявили факти неправомірного призначення виплат родичам зниклого безвісти військового, то раніше нараховані та виплачені кошти не стягуються.

Крім того, з набранням чинності змін до пункту 6 статті 9 Закону № 2011-XII виникають випадки припинення виплати особам, які їх до того отримували. У цьому разі потрібно подати нову заяву про призначення виплат.

"Про правомірність зазначеного припинення виплат та необхідність подачі нової заяви на виплату однозначно сказати неможливо, оскільки на теперішній час відсутній актуальний порядок від Кабінету Міністрів України", - говорить юрист.