Виплати за пошкоджене житло: в яких банках можна відкрити картки "єВідновлення"

Для отримання грошей для відновлення житла українцям потрібно відкрити картку в одному з банків-учасників програми:

"А-Банк";

monobank;

"ПриватБанк";

ПУМБ;

Sense Bank.

Крім того, банки обіцяють українцям кешбек на витрати за програмою "єВідновлення". Так, "ПриватБанк" обіцяє кешбек у розмірі 15%, але не більше ніж 1500 гривень на людину і лише в перші три місяці.

Monobank буде нараховувати 5%, але у місяць можна буде вивести лише 500 гривень. ПУМБ обіцяє 2% і бонус 500 гривень при надходженні коштів на картку.

"А-Банк" буде нараховувати клієнтам 10% кешбеку на перші 5 тисяч гривень і 2% - на всі наступні витрати в "Епіцентрі". Sense Bank обіцяє клієнтам 1% кешбеку на всі покупки та дає можливість вивести до 25 тисяч гривень.

Що відомо про "єВідновлення"

Мінцифри запустило програму "єВідновлення" для виплати коштів за пошкоджене та зруйноване війною житло. Подати заяву можна онлайн через "Дію", попередньо оформивши спеціальну карту у банку, куди нарахують кошти.

На першому етапі кошти отримають українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту.

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