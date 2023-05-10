Виплати за пошкоджене житло: які банки дають кешбек для карток "єВідновлення"

Для отримання грошей для відновлення житла українцям потрібно відкрити картку в одному з банків-учасників програми (А-Банк, monobank, "ПриватБанк", ПУМБ і Sense Bank). Картка діятиме протягом року з дня отримання, а після цієї дати залишок повернеться у бюджет.

Витратити кошти можна на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній для відновлення житла. Повний перелік компаній з’явиться на сайті "єВідновлення".

Банки вже обіцяють українцям кешбек на оплату для карток "єВідновлення":

"ПриватБанк" обіцяє кешбек у розмірі 15%, але не більше ніж 1500 гривень на людину і лише в перші три місяці;

monobank - 5%, але з лімітом виведення 500 гривень на місяць;

ПУМБ - 2% і бонус 500 гривень при надходженні коштів на картку;

А-Банк - 10% на перші 5 тисяч гривень і 2% - на всі наступні витрати в "Епіцентрі";

Sense Bank обіцяє клієнтам 1% кешбеку на всі покупки та дає можливість вивести до 25 тисяч гривень.

Що таке "єВідновлення"

Мінцифри анонсувало програму "єВідновлення" для виплати компенсацій за зруйноване житло. На першому етапі кошти отримають українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту. Максимальна сума виплати становить 200 тисяч гривень.

Послугу запустили в "Дії", вона працює за принципом, схожим до "єПідтримки". Користувачу потрібно відкрити карту в банку, а потім подати заявку у "Дії". Після цього спеціальна комісія повинна оцінити ступінь руйнувань житла.

Як подати заяву, які критерії, де відкрити картку та інше - читайте за посиланням.

Детальніше про те, якою буде компенсація за втрачене житло - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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