Виплати переселенцям. Хто може залишитися без фіндопомоги та від чого залежать платежі

Допомога переселенцям в Україні

Від початку повномасштабного вторгення РФ в Україну з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі:

3000 гривень - особам з інвалідністю й дітям;

- особам з інвалідністю й дітям; 2000 гривень - всім іншим категоріям внутрішніх переселенців.

На допомогу можуть розраховувати особи, що були вимушені покинути своє місце проживання (на тимчасово окупованих територіях, територіях активних чи можливих бойових дій).

Чому правила змінюють

За час війни уряд кілька разів міняв порядок надання допомоги ВПО. Зокрема, у серпні 2023 грошові виплати продовжили всім переселенцям на 6 місяців - до 31 січня 2024. Після чого мали запрацювати нові правила.

Втім Кабмін минулого тижня ухвалив постанову, згідно з якою виплати продовжаться ще на місяць.

Виплата ВПО продовжується автоматично з 1 лютого 2024 року на один місяць без додаткового звернення для осіб, у яких у січні 2024 закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги, йдеться в документі.

При цьому в березні відбудеться скорочення програми допомоги переселенцям.

Фото: допомогу ВПО продовжили на місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)

Скасування компенсації на проживання пов’язано з вимогами міжнародних партнерів, які надають Україні кошти.

Як зазначила віцепрем'єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення, чи оптимізації. Вона додала, що за міжнародними лекалами для адаптації переселенців достатньо двох років.

Кому продовжать допомогу автоматично

Виплата допомоги ВПО продовжується на другий шестимісячний період автоматично (без подачі нової заяви):

особам, які втратили працездатність;

Йдеться про українців, які досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (9444 гривні).

особам з інвалідністю;

Це особи з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, діти, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, які отримала тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, що підтверджується документально.

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

Зокрема особи віком до 23 років, такі, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Критерії для виплат

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак зазначила, що для продовження допомоги ВПО є три критерії: місце проживання, діти до 14 років, непрацездатні у сім'ї.

Про перепризначення виплат ВПО родини можуть звертатися із заявою з 1 лютого та протягом всього березня. Допомога нараховуватиметься починаючи з 1 березня 2024.

Фото: в лютому-березні потрібно подати нову заяву на виплати (facebook.com/decentralizationua)

Категорії, які можуть розраховувати на продовження виплат ще 6 місяців на підставі заяви:

родини, якщо розмір доходу не перевищує 9 444 гривень на одну особу (чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність).

на одну особу (чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність). родини, у яких один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною.

вагітні жінки (починаючи з 30 тижня вагітності).

якщо в родині є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі.

Зокрема, право на продовження допомоги матимуть родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій. А також ті родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн.

До прикладу, якщо родина ВПО (мама з дитиною) проживають в Харкові, де школи працюють онлайн, тому дитина навчається дома, матір отримуватиме допомогу надалі.

"Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми", – пояснювала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

В якому разі виплати ВПО скасують

Прийняті урядом зміни мають сприяти стимулюванню ВПО до працевлаштування. Тому особи, що не працюють та мають статусу безробітного у Центрі зайнятості можуть втратити грошову допомогу.

В повідомленні Мінсоцполітики йдеться, що з 1 березня 2024 виплати продовжать родинам, в яких є непрацююча працездатна особа. Проте така особа на момент подачі заяви на отримання допомоги ВПО має бути зареєстрована в Центрі зайнятості як безробітна.

Водночас, якщо після перепризначення допомоги такій родині на наступний 6-місячний термін працездатний непрацюючий член родини не сприятиме своїй зайнятості (наприклад, зніметься з обліку в Центрі зайнятості) – виплату допомоги буде припинено протягом місяця.