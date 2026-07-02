Виплати на опалення у 19 400 гривень: хто має право та як оформити допомогу

Держава підтримає тих, хто обігріває житло виключно твердим паливом. Гроші отримають родини, оселі яких не підключені до централізованого опалення чи газових мереж.

У Пенсійному фонді пояснили, що допомога надається у вигляді житлових субсидій та пільг. Окремі категорії громадян мають пріоритетне право на фінансування.

До переліку пільговиків входять:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю;

ліквідатори аварії на ЧАЕС;

багатодітні родини;

самотні пенсіонери.

Для отримання коштів потрібно обов’язково підтвердити, що ви реально використовуєте дрова чи вугілля для обігріву.



Допомога прифронтовим регіонам

Жителі зон поблизу лінії фронту можуть отримати підвищені виплати. Завдяки міжнародним програмам сума допомоги там зростає до 19 400 гривень.

Місцеві військові адміністрації самостійно визначають списки отримувачів. Вони ж формують перелік територій, де діє така розширена підтримка. Гроші спрямовують на те, щоб люди могли завчасно підготуватися до холодів.

Як розрахують субсидію

При розрахунку субсидії за основу беруть 2 тонни палива на рік для однієї родини. Зараз гранична ціна становить 4602,57 гривні за тонну. Таким чином, базова вартість палива на сезон складає близько 9205 гривень. Субсидія покриває різницю між цією сумою та обов’язковим платежем родини.

Для пільговиків діють інші правила. Норма становить 1 тонну на рік. Розмір допомоги залежить від статусу громадянина. Наприклад, учасники бойових дій отримують знижку у розмірі 75%.

Які документи потрібні для субсидії

Оформити виплати можна через територіальні органи Пенсійного фонду. Потрібно підготувати пакет документів та подати їх вчасно.

Вам знадобляться:

заява на отримання допомоги;

декларація про доходи;

документи, що підтверджують ваш пільговий статус;

банківські реквізити (IBAN);

акт обстеження житлових умов (в окремих випадках).

Кінцевий термін подачі заявок -17 серпня 2026 року. Рішення про нарахування коштів ухвалять після перевірки всієї інформації. Гроші прийдуть на банківські рахунки отримувачів.