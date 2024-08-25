Виплати біженцям у Польщі: які доходи враховуються та коли можуть зупинити підтримку

Чи враховується дохід за межами Польщі при призначенні виплат

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі опублікувало пояснення, який дохід українців зі статусом UKR враховується при призначенні сімейних виплат та як польське Управління соціального страхування (ZUS) проводить перевірку отримувачів.

У поясненні міністерства йдеться, що профільні відомства Польщі при визначенні розміру доходу на одну особу в сім'ї українців зі статусом PESEL UKR не враховують доходи члена сім’ї, який, згідно з декларацією заявника, не проживає на території Польщі.

Тобто, українці із тимчасовим захистом у Польщі, отримуватимуть виплати незалежно від того, що члени їхньої сім'ї в Україні мають дохід.

Законодавством визначено, що польські органи, які відповідають за призначення сімейних виплат громадянам України, не можуть вимагати від українських вимушених мігрантів надати інформацію про фінансовий стан члена родини, який працює та отримує заробітну плату чи грошове забезпечення в Україні.

Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimges.com)

Чий дохід не враховується при призначенні виплат

При встановленні права на сімейну допомогу в Польщі визначається коло осіб, чий дохід враховується. Не враховується дохід тих, хто не вважається членами сім'ї.

дитини, яка перебуває у шлюбі;

а також повнолітньої дитини, яка має власну дитину.

Також не береться до уваги дохід будь-якого члена сім’ї, що не проживає на території Польщі.

До українців із тимчасовим захистом застосовуються ті самі вимоги, як і до громадян Польщі. Це означає, шо треба надати документальне підтвердження підстав для отримання соціальної підтримки у Польщі.

Фото: Оформлення пільг у Польщі (gettyimages.com)

Правила перевірки українців у ZUS

Управління соціального страхування (ZUS) має додаткові права з верифікації отримувачів соціальних виплат в Польщі.

ZUS може викликати громадянина України, який проживає на території Польщі, на особисту зустріч протягом 3 робочих днів до структурного підрозділу, зазначеного у виклику, для надання пояснень, необхідних для правильного визначення та реалізації пільг або інших форм субсидіювання.

Також ZUS або інший компетентний орган мають право залишити без розгляду заяву особи, яка претендує на отримання польських соціальних чи сімейних виплат, якщо людину викликали для особистого прибуття, але вона не прибула у визначений підрозділ (установу) у зазначений термін.

На цій підставі можуть тимчасово призупинити виплати українцям зі статусом UKR.

Якщо громадянин України прибуде до цього органу після закінчення встановленого терміну, виплати можуть бути відновлені з наступного місяця за умови, що людина й надалі відповідає умовам отримання.