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Виплата боргів "Енергоатомом" поліпшить фінансовий стан енергетики, - Кудрицький

П'ятниця 29 вересня 2023 20:13
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Виплата боргів "Енергоатомом" поліпшить фінансовий стан енергетики, - Кудрицький Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Виплата боргів компанією "Енергоатом" щодо компенсації вартості пільгових тарифів на електроенергію для населення поліпшить фінансовий стан всієї енергетики напередодні опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"В того ж самого "Енергоатому" (є плани, - ред.) почати нарешті повною мірою розраховуватись по тих компенсаціях, які він має здійснювати в рамках ПСО по населенню. І це повинно зупинити нарощування боргів на ринку в різних сегментах. Наприклад, в таких як наш тариф на передачу за транспортування електроенергії", - сказав Кудрицький.

"Проблема дійсно величезна і вона насправді сильно заважає підготовці до зими, тому що фінансування - це такий значущий фактор, який негативно впливає на здатність всіх енергокомпаній проводити ремонти, відновлювати обладнання і т.д.", - додав керівник "Укренерго".

При цьому він зазначив, що перед "Укренерго" теж є заборгованість з боку учасників ринку.

"Нам винні учасники ринку понад 60 млрд грн. Ми винні меншу суму - близько 50 млрд грн за рахунок того, що ми, залучаючи гранти і фінансову підтримку від міжнародних донорів. Були здатні певні свої борги по суті рефінансувати, використавши кредитні грантові ресурси, щоб розрахуватись трохи по своїх боргах, але нам все ще боргують 60 млрд", - повідомив Кудрицький.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП "Гарантований покупець" 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

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