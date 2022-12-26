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Випав з вікна. В Індії знайшли загиблим депутата "Єдиної Росії", - ЗМІ

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Індія, Понеділок 26 грудня 2022 18:51
Випав з вікна. В Індії знайшли загиблим депутата "Єдиної Росії", - ЗМІ Фото: депутат "Єдиної Росії" Павло Антов (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

В Індії під час відпочинку загинув 65 річний депутат "Єдиної Росії" Павло Антов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Це сталося у місті Раягада на сході Індії біля Бенгальської затоки. Антов розбився насмерть, випавши з вікна готелю.

Поліція Індії повідомляє, що це сталося через два дні після того, як його попутника Володимира Біденова знайшли мертвим у своєму номері на першому поверсі готелю з кількома порожніми пляшками вина навколо нього.

З приводу смерті Антова старший офіцер індійської поліції сказав, що це, схоже на самогубство.

"Павло був у депресії через смерть друга", - пояснив він.

Наразі поліція заявила, що розслідує смерть Павла з усіх точок зору, включно з можливістю того, що він випадково впав з тераси.

Нагадаємо, в Петербурзі на 67 році життя помер генеральний директор компанії "Адміралтейські верфі", яка виготовляла підводні човни-носії для "Калібрів", Олександр Бузаков.

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