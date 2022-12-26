Выпал из окна. В Индии нашли погибшим депутата "Единой России", - СМИ

В Индии во время отдыха погиб 65-летний депутат "Единой России" Павел Антов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV .

Это произошло в городе Раягада на востоке Индии у Бенгальского залива. Антов разбился насмерть, выпав из окна гостиницы.

Полиция Индии сообщает, что это произошло через два дня после того, как его попутчик Владимир Биденов был найден мертвым в своем номере на первом этаже отеля с несколькими пустыми бутылками вина вокруг него.

По поводу смерти Антова старший офицер индийской полиции сказал, что это похоже на самоубийство.

"Павел был в депрессии из-за смерти друга", - объяснил он.