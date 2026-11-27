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Ціна ініціативи : скасування оплати в наземному транспорті потребуватиме орієнтовно 2,2 млрд гривень на рік із бюджету.

Брак кадрів : у депо КП "Київпастранс" уже простоюють десятки справних автобусів через дефіцит водіїв категорії "D" та ліміти на бронювання.

Наслідки для пасажирів : оскільки транспорт у дефіциті, він все одно їздитиме рідко й буде переповненим.

Досвід міст : безкоштовний проїзд працює без втрати якості лише за значних бюджетних ресурсів і не розвантажує дороги від заторів.

Альтернатива : експерти радять контролювати виділені смуги, сформувати резерв автобусів і надавати пільги лише вразливим категоріям населення.

Нова логістика на випадок атак

27 листопада Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де вислухав доповіді військових, розвідки, урядовців та Віталія Кличка щодо безпекової ситуації в Києві. За підсумками засідання розробили алгоритми роботи громадського транспорту та міської логістики на випадок критичного погіршення ситуації, щоб кияни могли пересуватися містом за будь-яких обставин.

Також уряд і міська влада мають напрацювати нову систему перевезень. Вона дозволить киянам гарантовано й безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами, якщо інші види транспорту зупиняться.

Перед цим президент доручав Кабміну розробити програму безоплатного проїзду в наземному транспорті Києва та сформувати резерв автобусів на випадок зупинки метро чи перекриття мостів. Мер столиці у відповідь вказав на гострий брак водіїв, потребу в понад тисячі автобусів для заміни метро та нагадав уряду про близько 8 млрд гривень боргу держави за пільгові перевезення за 11 років.

Водночас спочатку ідея безоплатних перевезень стосувалася сполучення між берегами Дніпра в разі зупинки метро, розповів у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов. За його словами, після ударів по мостах планувалося запустити безкоштовні рейси, щоб кияни могли доїхати до хабів, перетнути Дніпро й продовжити рух.

Скільки це коштує і хто платитиме

Скасування оплати за проїзд не означає, що перевезення стають безкоштовними. Як пояснює в коментарі РБК-Україна економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Богдан Слуцький, замість пасажирів за транспорт будуть сплачувати платники податків через бюджет.

За його словами, мінімальна додаткова потреба бюджету для компенсації надходжень від оплати проїзду в наземному транспорті Києва становитиме близько 2 млрд гривень на рік. Однак це лише нижня межа, адже безоплатний проїзд збільшить попит на поїздки.

Якщо місто не додасть транспорту, будуть переповнені салони та довші інтервали, вказує економіст. Якщо додасть – знадобляться гроші на нові рейси, водіїв, пальне, електроенергію й ремонти. Окремо потрібно рахувати резерв автобусів на випадок зупинки метро або пошкодження мостів.

Крім того, зауважує Слуцький, якщо це буде постійна політика Києва, оплачувати її має міський бюджет через зменшення витрат на садочки, школи, лікарні чи укриття або ж нарощування боргів. Державна ж підтримка доречна лише для конкретних воєнних потреб – резерву автобусів, евакуації чи заміни метро під час атак, а не як загальна пільга для всіх.

"Якщо держава фінансуватиме безоплатний проїзд у Києві, інші міста справедливо вимагатимуть аналогічної підтримки, і столична ініціатива перетвориться на значно дорожчу загальнонаціональну програму", – застерігає експерт.

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Про навантаження на столичний бюджет говорить і голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко у коментарі РБК-Україна. За його словами, міська влада вважає, що безкоштовний проїзд тільки погіршить ситуацію і потребуватиме значних коштів з бюджету на дотації для комунальних підприємств.

У КП "Київпастранс" у відповідь на запит РБК-Україна підтвердили, що скасування плати за проїзд призведе до втрати близько 180,7 млн гривень щомісяця, або орієнтовно 2,2 млрд гривень на рік. Крім того, у підприємстві вказали, що заборгованість держбюджету за пільгові перевезення за 2021-2025 роки вже становить 2,48 млрд гривень.

Нині місто самостійно фінансує пільговий проїзд для вразливих категорій киян та переселенців. За даними Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, станом на 1 листопада 2026 року перевізникам із міського бюджету вже виплатили понад 776,1 млн гривень компенсацій, із яких 462,7 млн гривень припадає саме на наземний транспорт.

Фото: скільки коштуватиме Києву скасування плати за проїзд (інфографіка РБК-Україна)

Дефіцит водіїв та загроза бюджетних затримок

Головна перешкода для збільшення перевезень у столиці сьогодні – брак кадрів у депо. Як зауважує Ігор Мойсеєнко, у комунальних автопарках столиці вже зараз через нестачу водіїв простоює понад 50 автобусів, які могли б працювати на лініях.

Цю проблему підтверджують і в міській владі. За даними Віталія Кличка, у КП "Київпастранс" є 25 технічно справних автобусів у резерві, готових до випуску на маршрути, проте для їх запуску потрібно щонайменше 50 водіїв категорії "D", яких підприємство не може забронювати через установлені ліміти.

Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко у коментарі РБК-Україна пояснює, що дефіцит кадрів поглиблюють неналежні умови праці та державна бюрократія. Зокрема, для залучення жінок до водіння бракує базових побутових умов на кінцевих зупинках.

Водночас на рівні держави, додає він, досі не гармонізовані водійські категорії "Т" (тролейбус) та "D" (автобус). Через це під час відключень електроенергії водії тролейбусів залишаються без роботи, адже щоб пересісти на автобуси, їм треба навчатися декілька місяців.

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Крім того, повна залежність перевізника від дотацій створює ризик касових розривів. Якщо гроші будуть затримувати, пояснює Гречко, не буде коштів на закупівлю запчастин, тому на маршрути виходитиме ще менше транспорту. А якщо виникнуть затримки із зарплатами, люди почнуть звільнятися й шукати більш стабільну роботу.

Аналогічний ризик зазначає і Богдан Слуцький. За повної залежності від бюджетних виплат будь-які перебої з фінансуванням змусять перевізника скорочувати витрати на ремонти, персонал та кількість рейсів. У підсумку транспорт стане формально безоплатним, але менш регулярним і надійним.

Що зміниться для пасажирів

Скасування оплати за проїзд навряд чи покращить сервіс для киян, прогнозує Олександр Гречко. Головна проблема столичного транспорту полягає не в ціні квитка, а в його дефіциті й у тому, що наявні автобуси й тролейбуси стоять у заторах.

Київський громадський транспорт у заторах (фото Getty Images)

Безкоштовний проїзд лише погіршить ситуацію, додає він, адже люди все одно не зможуть потрапити у дефіцитний комунальний транспорт, який їздить рідко. Ті ж, кому потрібно їхати, змушені будуть сідати в приватні маршрутки й платити там по 25-30 гривень.

Схожий прогноз дає й Ігор Мойсеєнко. Він зазначає, що безкоштовний режим створить значне додаткове навантаження на громадський транспорт та суттєво погіршить якість обслуговування.

Харків і Європа: як працює безкоштовний проїзд на практиці

В Україні єдиним містом-мільйонником із безоплатним проїздом залишається Харків. Там плату за громадський транспорт скасували навесні 2022 року для підтримки мешканців під постійними російськими обстрілами.

Проте, за даними відкритих джерел, у місті фіксують дефіцит транспорту та його поганий технічний стан. Самі ж харків'яни скаржаться на недотримання розкладу та тривале очікування на зупинках.

Як пояснює Богдан Слуцький, Харків утримує безоплатний транспорт коштом міського бюджету, водночас накопичуючи боргові зобов'язання. Борг лише відкладає оплату, і коли його доведеться повертати, місто буде змушене або різко підвищувати тариф, або забирати кошти з інших напрямів.

Відомим закордонним прикладом такої ініціативи є Таллінн, де безкоштовний проїзд для зареєстрованих мешканців запровадили ще у 2013 році. За даними платформи EIT Urban Mobility, це стало вагомою соціальною підтримкою, адже жителі віддалених районів отримали вільніший доступ до роботи й освіти.

Водночас за понад десять років проявилися і проблеми: податкові надходження йдуть на покриття дефіциту від квитків замість розвитку мережі. При цьому понад половина містян і далі їздить на роботу власними авто, адже цінує швидкість більше за нульовий тариф.

Інший приклад – Люксембург, який у 2020 році став першою країною світу, що скасувала плату за весь громадський транспорт. Однак там цей крок став можливим завдяки високим податковим надходженням, а виручка від продажу квитків до реформи покривала менше ніж 10% витрат на утримання системи.

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Загалом практика свідчить, що безоплатний проїзд працює без втрати якості лише за наявності значних бюджетних ресурсів і достатньої кількості транспорту. А якщо в місті вже бракує водіїв і транспорт стоїть у заторах, саме скасування оплати лише погіршить ситуацію.

Які альтернативи пропонують фахівці

На думку опитаних експертів, владі не варто витрачати мільярди гривень на нульовий тариф. Натомість ресурси краще спрямувати на усунення реальних проблем київського транспорту – заторів, нестачі водіїв та низької швидкості руху.

Олександр Гречко наголошує, що насамперед потрібно забезпечити безперешкодний рух транспорту вулицями міста. За його словами, треба зробити, щоб наявний дефіцитний транспорт рухався максимально швидко і не стояв у заторах.

"Якщо навіть привезти в Київ ще 100-200 тролейбусів і автобусів, проблема все одно лишиться, тому що всі автобуси і тролейбуси стоять у заторах через відсутність якісної організації дорожнього руху і можливості повноцінно контролювати смуги громадського руху поліцією", – пояснює Гречко.

Поліція контролює дорожній рух у Києві (фото Getty Images)

Водночас Богдан Слуцький вказує, що ефективніше надавати пільговий проїзд тим, хто справді потребує допомоги. Для інших пасажирів можна зробити доступнішими довгострокові проїзні та пересадки.

Державні кошти, резюмує економіст, доцільніше спрямувати на резерв автобусів, підготовку водіїв і захист інфраструктури, а не на універсальну пільгу для всіх.