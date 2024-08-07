У випадку затяжної війни влітку 2025 року РФ зіткнеться з дилемою. Буданов дав пояснення

У випадку затяжної війни влітку 2025 року РФ зіткнеться з дилемою. Доведеться або "зупиняти це все", або оголошувати повторну масштабну мобілізацію.

За його словами, з мобілізацією в Росії не все так просто - проблеми з людським ресурсом почалися близько трьох місяців тому, хоча цей момент не усім відомий.

"Зараз Міноборони РФ намагається виправити становище (з мобілізацією, - ред). Ворог розуміє - якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше ніж влітку 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію. Тягнути ворог буде до останнього. Бо, на думку керівництва РФ, масштабна мобілізація може серйозно похитнути політичну ситуацію", - каже він.

Голова ГУР нагадав, що до цього в Росії з мобілізацією не було жодних проблем - на початку повномасштабної війни ворог оголосив часткову мобілізацію.

"Далі почали пропонувати людям великі суми грошей. Але у такий спосіб їм вдалося мобілізувати недостатньо. Всі інші йшли на війну із зон, добровольцями або зі строкової служби людей одразу переводили в контрактники. Подумайте, чому ворог постійно підвищує рівень одноразової грошової виплати за підписання контракту? Суми дійшли, залежно від регіону, вже до 2 млн російських рублів. Це величезні гроші для Росії", - констатує розвідник.

Відповідь, на думку Буднова, очевидна - потік добровольців катастрофічно зменшується.

"І в останні місяці армія РФ вперше зіткнулася з кадровим недобором. У Росії є план з мобілізації, і згідно з ним зафіксовано майже 10% недобору", - резюмував він.