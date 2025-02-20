Вінус Вільямс повертається: легенда тенісу зіграє з українками на "п'ятому Грендслемі"

44-річна Вільямс візьме участь у змаганнях у 10-й раз у кар'єрі, до цього вона тричі виходила до півфіналу (1998, 2001, 2018 роки). Минулого сезону американка виступала в Індіан-Веллсі також як володарка вайлдкард. Уже на старті вона програла японці Нао Хібіно (6:2, 3:6, 0:6).

Протягом 15 років Вінус бойкотувала змагання в Індіан-Веллсі через інцидент 2001 року, коли вболівальники вдалися до расистських образ на адресу її сестри Серени та сім’ї Вільямс.

Востаннє тенісистка виходила на корт у березні минулого року на турнірі WTA 1000 у Маямі, де поступилася в першому колі "нейтральній" росіянці Діані Шнайдер (3:6, 3:6). Зараз у світовому рейтингу американка посідає 974-те місце.

Турнір в Індіан-Веллсі – престижне тенісне змагання серед чоловіків та жінок, яке часто називають "п'ятим турніром Великого Шлему". Чоловічий турнір належить до серії "Мастерс", жіночий – до WTA 1000.

Цього року на змагання заявились усі тенісистки, що посідають у рейтингу місця з 1-го до 73-го. Зокрема, вперше після перемоги на Australian Open 2025 на корт вийде американка Медісон Кіз. Серед учасниць – і четверо найкращих тенісисток України: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Турнір пройде з 2 до 16 березня.

Хто така Вінус Вільямс

Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.

Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії Великого Шлема узяла в парному розряді.

Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.

У 2011 році Вінус поставили діагноз синдрому Шегрена – аутоімунного захворювання, що відбирає у людини енергію, викликає втому та біль у суглобах. З цим захворюванням Вінус боролася до 2017-го.