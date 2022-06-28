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Винус Уильямс выступит на Уимблдоне-2022 в миксте с братом любимца публики

Фото: Винус Уильямс вернется на корт (twitter.com/WTA_insider)
Автор: Антон Федорцив

Дуэт бывших первых ракеток мира в составе Винус Уильямс и Джейми Маррея заявились в смешанный парный разряд Уимблдонского турнира 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мэйджора.

42-летняя американка и 36-летний британец поведут борьбу в миксте. В прошлом году старшая из сестер Уильямс играла в дуэте с Ником Кириосом.

Винус Уильямс не выходила на корт с августа прошлого года. Тогда она уступила Шувэй Се из Тайваня на турнире в Чикаго. На Уимблдоне же американская теннисистка вылетела во втором круге.

Уильямс-старша дважды побеждала в миксте на турнирах "Большого шлема". Это произошло еще в 1998 году, когда ее партнером на корте был Джастин Гимельстоб. В 2006-м Уильямс дошла до финала Уимблдонского турнира с Бобом Брайаном.

Маррей недавно дошел до полуфинала парного разряда престижного травяного турнира в Истборне. В миксте он не играл с US Open-2021, где вылетел в 1/16 финала.

К слову, британец Энди Маррей стартовал с победы в одиночном разряде Уимблдона-2022.

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Уимблдон