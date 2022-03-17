Виновные в военных преступлениях будут отвечать. Министры иностранных дел G7 усилят давление на РФ

Глава немецкого МИД Анналена Бербок провела видеоконференцию с коллегами из стран-членов "Большой семерки" по ситуации с военным вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской службы внешних дел.

Дипломаты еще раз осудили агрессию России и причастность к ней Беларуси. Они требуют от российских властей немедленно выполнить предписание Международного суда ООН о прекращении военных действий и выводе своих войск из Украины.

"Министры подчеркнули, что виновные в военных преступлениях, в частности, в неизбирательном применении оружия против гражданского населения, будут привлечены к ответственности. Министры приветствуют текущую работу по расследованию и сбору доказательств, включая прокурора Международного уголовного суда", – говорится в коммюнике.

G7 также напомнила о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за нападение на Украину. Если понадобится, то члены "Большой семерки" готовы усилить это давление на РФ.