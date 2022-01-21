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Виновные за миллиардные сделки с ковидными средствами должны быть наказаны, - Палатный

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Киев, Пятница 21 января 2022 16:43
Виновные за миллиардные сделки с ковидными средствами должны быть наказаны, - Палатный Фото: глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталия Гурковская

Все без исключения закупки из государственного Фонда борьбы с COVID-19 должны осуществляться через систему Prozorro, а виновные за миллиардные махинации с ковидными средствами должны быть наказаны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артура Палатного в Facebook.

"Власть, особенно во время войны и длительной пандемии ковида, не может позволить себе тратить огромные бюджетные средства с многочисленными нарушениями в обход прозрачных тендерных процедур. Все закупки из ковидного фонда должны снова без исключения осуществляться через Prozorro. Для средств государственного бюджета не должно быть исключений. Все расходы должны быть публичными, прозрачными и сделанными на основе конкурентной процедуры. Виновные за миллиардные махинации с денежными средствами должны быть наказаны. Традиционное оправдание "воруют, но делают" - неприемлемо в современном демократическом государстве", - заявил Палатный.

По его словам, государственная аудиторская служба выявила в "ковидном" фонде злоупотреблений на более чем 30 млрд грн. Это деньги, которые вместо борьбы с пандемией направлялись на финансирование проектов, никак не связанных с ней.

"Расходы из ковидного фонда уже давно стали самыми вопиющими злоупотреблениями власти. Ведь вместо реальной и эффективной борьбы с эпидемией этот фонд становился источником финансирования различных проектов, которые и отдаленно трудно связать с борьбой с последствиями коронавируса. Вместо спасения жизней украинцев власть позволяла наживаться деньгами ковидного фонда своим структурам, которые по завышенным ценам строят, а точнее - "осваивают", бюджетные деньги", - отметил Палатный.

Он подчеркнул, что лидером по количеству нарушений является "Укравтодор" - на 12,6 млрд грн.

Руководитель исполкома "УДАРа" также допустил, что независимая аудиторская проверка выявила бы значительно большие суммы, потраченные не по назначению. И заявил о необходимости привлечь к проверке деятельности фонда международных аудиторов.

"Трудно представить масштаб выявленных нарушений в случае проведения независимой международной аудиторской проверки. Учитывая масштаб выявленных злоупотреблений в процессе освоения средств ковидного фонда, для получения объективной оценки о точных суммах нецелевого использования бюджетных средств, хищений и "откатов", закупки некачественных материалов необходимо привлечь авторитетную международную аудиторскую компанию. Чтобы в сделанных выводах не было никаких сомнений", - отметил Палатный.

Как сообщалось, ранее Палатный озвучивал предложение "УДАРа Виталия Кличко" внести ряд поправок ко второму чтению законопроекта №5600, чтобы не допустить подорожания недвижимости для граждан.

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Артур Палатный
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