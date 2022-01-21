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Винні за мільярдні оборудки з ковідними коштами мають бути покарані, - Палатний

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 16:43
Винні за мільярдні оборудки з ковідними коштами мають бути покарані, - Палатний Фото: голова виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталія Гурковська

Всі без виключення закупівлі з державного Фонду боротьби із COVID-19 мають здійснюватись через систему Prozorro, а винні за мільярдні оборудки з ковідними коштами мають бути покарані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артура Палатного у Facebook.

"Влада, особливо під час війни та тривалої пандемії ковіду, не може дозволити собі витрачати величезні бюджетні кошти з численними порушеннями в обхід прозорих тендерних процедур. Всі закупівлі із ковідного фонду мають знову без виключення здійснюватися через "Prozorro". Для коштів державного бюджету не має бути винятків. Всі видатки мають бути публічними, прозорими та здійсненими на основі конкурентної процедури. Винні за мільярдні оборудки з ковідними коштами мають бути покарані. Традиційне виправдання "крадуть, але роблять" - є неприйнятним у сучасній демократичній державі", - заявив Палатний.

За його словами, державна аудиторська служба виявила у "ковідному" фонді зловживань на понад 30 млрд грн. Це гроші, які замість боротьби з пандемією спрямовувалися на фінансування проектів, жодним чином не пов’язаних з нею.

"Витрати з ковідного фонду вже давно стали найкричущими зловживаннями влади. Адже замість реальної та ефективної боротьби з епідемією цей фонд ставав джерелом фінансування різноманітних проектів, які і віддалено важко пов’язати з боротьбою з наслідками коронавірусу. Замість порятунку життів українців влада дозволяла наживатися грошима ковідного фонду своїм структурам, які за завищеними цінами будують, а точніше - "освоюють", бюджетні гроші", - зазначив Палатний.

Він підкреслив, що лідером з кількості порушень є "Укравтодор" - на 12,6 млрд грн.

Керівник виконкому "УДАРу" також припустив, що незалежна аудиторська перевірка виявила б значно більші суми, витрачені не за призначенням. І заявив про необхідність залучення до перевірки діяльності фонду міжнародних аудиторів.

"Важко уявити масштаб виявлених порушень у разі проведення незалежної міжнародної аудиторської перевірки. Враховуючи масштаб виявлених зловживань у процесі засвоєння коштів ковідного фонду, для отримання об’єктивної оцінки про точні суми нецільового використання бюджетних коштів, розкрадань та "відкатів", закупівлі неякісних матеріалів необхідно залучити авторитетну міжнародну аудиторську компанію. Щоб у зроблених висновках не було жодного сумніву", - зазначив Палатний.

Як повідомлялося, раніше Палатний озвучував пропозицію "УДАРу Віталія Кличка" внести ряд поправок до другого читання законопроекту №5600, щоб не допустити подорожчання нерухомості для громадян.

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Артур Палатний
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