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В Виноградове обрушилось здание кинотеатра, есть погибший

Новости » Происшествия     14.05.2020 - 18:17
В Виноградове обрушилось здание кинотеатра, есть погибший
Фото: обрушение кинотеатра (dsns.gov.ua)

Обрушилось здание недействующего кинотеатра

В Виноградове Закарпатской области обрушилось здание кинотеатра, в результате погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Виноградове в ходе демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались два человека.

Спасатели разобрали завалы и высвободили одного пострадавшего, его передали медикам в удовлетворительном состоянии.

"В 17:15 тело второго лица деблокировано из-под завала, медработниками констатирована смерть", - говорится в сообщении.

Фото: место обрушения кинотеатра (mukachevo.net)

Напомним, ранее в Одессе обрушился многоквартирный жилой дом на Польском спуске. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, более 20 жильцов эвакуировали.

До этого в Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного дома. Происшествие также обошлось без жертв, спасатели эвакуировали 15 человек, остальные жильцы покинули аварийное здание самостоятельно.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины кинотеатрЗакарпатская областьобрушение
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