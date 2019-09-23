Винные аксессуары для истинных ценителей благородных вин

Вино - любимый напиток для многих, и он требует к себе трепетного отношения и следования некоторым традициям, иначе гармония будет нарушена, а торжественность момента омрачится. Именно поэтому важно использовать специальные винные аксессуары, чтобы получить настоящее удовольствие в процессе дегустации винного напитка.

Аксессуары для вина - must have для винного гурмана

Качество вина зависит от множества факторов, таких как сорт винограда, год урожая, климат, состав почвы, зрелость вина, и опыт винодела. Чтобы оценить результат труда старательных виноделов, нужно знать некоторые правила пития красных вин.

Чтобы красное вино «открылось» и был доступен полный букет и вкус вина, нужно, чтобы танин в составе вина соединился с кислородом, тогда можно почувствовать полный аромат и изумительный вкус красного вина. Для этого настоящему любителю вин нужно иметь в арсенале некоторые специальные приборы. Винные аксессуары повышают статус приема гостей, ведь благородными винными аксессуарами пользоваться всегда красиво и приятно.

Вот основные аксессуары для вина, которые поддерживают винную культуру:

Декантер. Представляет собой специальный сосуд, предназначенный для того, чтобы вино максимально напиталось кислородом и «открылось». Декантер выглядит оригинально и создает на столе яркий эстетический эффект. Хрустальный декантер используется исключительно для подачи и разлива вина по бокалам.

Винный штопор. Существуют ручные механические штопоры, а также электрические штопоры. Сегодня в моде электрический штопор, который позволяет без лишних усилий открыть бутылку вина и при этом сохранить пробку. Электроштопоры работают как на батарейках, так и на аккумуляторе. Можно найти современные модели штопоров с USB зарядкой.

Если вы используете штопор в редких случаях, то целесообразно остановить свой выбор на изделии на батарейках, если пьете вино частенько – купите штопор аккумуляторный.

Фунель (лейка для вина). Используется для разливания вина по стенкам декантера или бокала, чтобы вино «открылось» буквально во время переливания в декантер.

Консерватор вина. Это еще один полезный аксессуар с вакуумными пробками и специальным насосом. Консерватор сохранит вино в открытой бутылке без холодильника, это помогает сохранить изначальный полноценный букет и вкус вина длительное время.

Охладитель бутылки. Этот аксессуар предназначен больше для белого вина и шампанского. В качестве охладителя применяют несколько видов аксессуаров:

- ведерко для бутылок, в которое предварительно насыпают лёд. Ведерко может вмещать от одной до нескольких бутылок, существуют настольные и напольные ведерки, которые придают важность мероприятию;

- охлаждающий чехол для бутылки, со специальным теплоемким гелем для охлаждения напитка: чехол предварительно помещают в морозильную камеру, а затем надевают на бутылку;

- охладительные камни, они бывают из натурального камня (американский «мыльный камень», мрамор, гранит), а также из нержавеющей стали с гелем внутри (в виде шаров, овалов и кубиков).

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