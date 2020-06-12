Винницкую ОГА возглавит руководитель Госуправления делами

Фото: Сергей Борзов (facebook.com)

Однако сегодня Кабмин не сможет провести собеседование

Винницкую областную госадминистрацию возглавит руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов. Однако сегодня Кабинет министров не сможет провести собеседование.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает РБК-Украина.

"По местным государственным администрациям. Проекты указов президента по Винницкой ОГА - об увольнении Владислава Скальского и о назначении Сергея Борзова", - сказал премьер.

Он поблагодарил Скальского за плодотворную работу.

"Что касается изменений в Винницкой ОГА, хочу Скальского поблагодарить за плодотворную работу. Успехов вам. Что касается Сергея Борзова - действующий руководитель Государственного управления делами… Все мы его знаем, формально собеседование сегодня может не быть проведено, потому что он действующий чиновник", - отметил глава Кабмина.

Добавим, Скальский до назначения в областную администрацию был одним из заместителей мэра Винницы.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского новым главой Винницкой ОГА.

Как писало РБК-Украина, Борзова руководителем Государственного управления делами глава государства назначил в августе прошлого года.

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Автор: Юлия Струк