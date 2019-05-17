В Винницкой области столкнулись автомобиль и микроавтобус

В Винницкой области в Казатинском районе в результате столкновения автомобиля Peugeot Partner и микроавтобуса "ГАЗ Рута" пострадали четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в результате столкновения водитель автомобиля погиб на месте аварии. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

"Около 14:00 недалеко от города Казатин водитель автомобиля Peugeot Partner выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом сообщением Житомир - Ружин. На момент аварии в салоне маршрутки находились 19 пассажиров. Четверо из них получили повреждения и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в Кривом Роге (Днепропетровская область) маршрутное такси въехало в толпу людей на остановке, в результате чего, по предварительной информации, пострадали люди.

Ранее РБК-Украина писало, что в сентябре прошлого года возле Харькова водитель иномарки въехал в остановку общественного транспорта, в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.