ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Винницкой области сменили время комендантского часа

Новина українською →
Винницкая область, Пятница 22 апреля 2022 15:58
В Винницкой области сменили время комендантского часа Фото: Сергей Борзов (слева) (facebook.com/borzov.s.s)
Автор: Антон Федорцив

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов объявил об изменении продолжительности комендантского часа на территории региона с 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

С субботы комендантский час на территории Винницкой области будет завершаться в 5 утра. Отмена или облегчение требований на Пасху для верующих не предусмотрено.

"Комендантский час в Винницкой области изменен. С завтрашнего дня, 23 апреля, введено новое время комендантского часа – с 23:00 до 5:00. Прошу верующих ответственно отнестись к требованиям военного положения во время празднования Пасхи в воскресенье, 24 апреля", – заявил Борзов.

Отдельно глава ОВА призвал земляков не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он также напомнил о необходимости соблюдения всех ограничений по соображениям безопасности.

Напомним, что во Львове отказались от ночных богослужений на Пасху.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область Комендантский час Война России против Украины
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает