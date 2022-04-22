В Винницкой области сменили время комендантского часа
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов объявил об изменении продолжительности комендантского часа на территории региона с 23 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.
С субботы комендантский час на территории Винницкой области будет завершаться в 5 утра. Отмена или облегчение требований на Пасху для верующих не предусмотрено.
"Комендантский час в Винницкой области изменен. С завтрашнего дня, 23 апреля, введено новое время комендантского часа – с 23:00 до 5:00. Прошу верующих ответственно отнестись к требованиям военного положения во время празднования Пасхи в воскресенье, 24 апреля", – заявил Борзов.
Отдельно глава ОВА призвал земляков не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он также напомнил о необходимости соблюдения всех ограничений по соображениям безопасности.
Напомним, что во Львове отказались от ночных богослужений на Пасху.
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