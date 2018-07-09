У Вінницькій області в результаті вибуху гранти поранено поліцейського

Співробітник поліції отримав поранення під час затримання місцевого жителя

В селі Флорино Бершадського району (Вінницька область) в результаті вибуху гранати постраждав співробітник поліції. Про це йдеться в повідомленні ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Як повідомляється, на залізничній станції невідомий погрожував людям гранатою. Під час затримання зловмисник кинув у бік поліцейських гранату.

"В результаті поранення отримав начальник групи Василь Ткач. Зараз він знаходиться в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник затриманий, ним виявився 42-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку.

При огляді місця події вибухотехніки і кінологи вилучили залишки гранати, важіль до запалу від гранати УЗРГМ-2 і пластид вагою близько 100 грамів.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про посягання на життя співробітника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

Фото: місце пригоди

Затриманому загрожує від дев'яти років в'язниці до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівному в приватний будинок невідомий кинув гранату. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше також повідомлялося, що у Львові в житловому будинку вибухнула граната, в результаті чого загинув чоловік.