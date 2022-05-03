В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области сообщают о взрывах. Горожан призывают оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
"В Винницкой области слышны звуки взрывов. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Местных жителей призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога еще продолжается.
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Впоследствии в Тelegram советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что две крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты противовоздушной обороной.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что два взрыва, которые слышали местные жители - это работала украинская противовоздушная оборона.
"Обломки сбитых ракет ищут. Прошу всех: не комментируйте в соцсетях информацию, которая не подтверждена, - дождитесь официальной", - написал глава ОВА.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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