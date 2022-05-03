UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Винницкой области прогремели взрывы

Взрывы в Винницкой области (фото иллюстративное GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Винницкой области сообщают о взрывах. Горожан призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В Винницкой области слышны звуки взрывов. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога еще продолжается.

Обновлено.

Впоследствии в Тelegram советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что две крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты противовоздушной обороной.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что два взрыва, которые слышали местные жители - это работала украинская противовоздушная оборона.

"Обломки сбитых ракет ищут. Прошу всех: не комментируйте в соцсетях информацию, которая не подтверждена, - дождитесь официальной", - написал глава ОВА.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область