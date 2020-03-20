В Винницкой области есть подозрение на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Две недели назад мужчина вернулся из-за границы

В Жмеринскую центральную районную больницу (Винницкая область) поступил пациент с признаками коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что две недели назад мужчина вернулся из-за границы, сегодня с повышенной температурой поехал в больницу.

"Пациента изолировали, он находится в полу боксованной палате инфекционного отделения, с ним работают двое врачей и медперсонал, проводится лечение", - говорится в сообщении.

По словам главного врача ЦРБ Ростислава Боровского, врачи взяли анализы и направили биоматериал в областную вирусологическую лабораторию.

Кроме того, мужчина поехал в больницу на одном из городских автобусов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус продолжит распространяться Украиной, так что самое трудное ждет украинцев впереди. Он добавил, что медики ежедневно получают результаты тестов на коронавирус с подтверждением.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на вечер 20 марта в Украине официально подтверждены 29 случаев заражения коронавирусом. Первый случай коронавируса был подтвержден в Харьковской области.

По данным ЦОЗ, сегодня случаи коронавируса также были обнаружены в Ивано-Франковской (1) и Львовской (1) областях. Количество летальных случаев от коронавируса в Украине составляет - 3.