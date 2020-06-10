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В Винницкой области отремонтируют международную трассу в рамках "Большой стройки", - Голик

Новости » Транспорт     10.06.2020 - 13:43
В Винницкой области отремонтируют международную трассу в рамках "Большой стройки", - Голик
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Всего в 2020 году будет построено и отремонтировано 6,5 тыс км автомобильных дорог

В Винницкой области продолжается строительство и ремонт автомобильных дорог в рамках программы "Большая стройка". До конца года будет полностью приведен в порядок участок трассы международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий – Знаменка.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, масштабные работы идут сейчас в районе села Гайсин. Общая длина участка трассы в Винницкой области составляет 184,3 км и связывает Литинский, Винницкий, Немировский и Гайсинский районы.

В Винницкой области отремонтируют международную трассу в рамках &quot;Большой стройки&quot;, - Голик

В Винницкой области отремонтируют международную трассу в рамках &quot;Большой стройки&quot;, - Голик

Ремонт данной трассы признан приоритетным, поскольку она имеет большое значение для бизнеса и логистики и входит в проект Go Highway, соединяя польские порты в Гданське с портами в Одессе, Николаеве и Херсоне.

Кроме того, в Винницкой области ремонтируют местные дороги общего значения. На дороге О-02-03-05 Вороновица - Тывров – Шаргород ремонтируют 40-50 км, а на 65 км проводят реконструкцию моста.

Всего согласно инициированной президентом Владимиром Зеленским программе в 2020 году будет построено и отремонтировано 6,5 тыс. км автомобильных дорог.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщал, что в Луганской области в июле будет полностью завершен ремонт трассы Станица Луганская – Северодонецк.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Винницкая областьЮрий ГоликБольшая стройка
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