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У Вінницькій області відремонтують міжнародну трасу в рамках "Великого будівництва", - Голик

Новини » Транспорт     10.06.2020 - 13:43
У Вінницькій області відремонтують міжнародну трасу в рамках "Великого будівництва", - Голик
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Всього в 2020 році буде збудовано та відремонтовано 6,5 тис км автомобільних доріг

У Вінницькій області триває будівництво і ремонт автомобільних доріг в рамках програми "Велике будівництво". До кінця року буде повністю доведено до ладу ділянку траси міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький – Знам'янка.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, масштабні роботи тривають зараз в районі села Гайсин. Загальна довжина ділянки траси у Вінницькій області складає 184,3 км і пов'язує Літинський, Вінницький, Немирівський і Гайсинський райони.

У Вінницькій області відремонтують міжнародну трасу в рамках &quot;Великого будівництва&quot;, - Голик

У Вінницькій області відремонтують міжнародну трасу в рамках &quot;Великого будівництва&quot;, - Голик

Ремонт цієї траси визнаний пріоритетним, оскільки вона має велике значення для бізнесу і логістики і входить в проект Go Highway, з'єднуючи польські порти в Гданську з портами в Одесі, Миколаєві і Херсоні.

Крім того, у Вінницькій області ремонтують місцеві дороги загального значення. На дорозі Про-02-03-05 Вороновиця - Тиврів – Шаргород ремонтують 40-50 км, а на 65 км проводять реконструкцію мосту.

Всього згідно з ініційованою президентом Володимиром Зеленським програмі в 2020 році буде збудовано та відремонтовано 6,5 тис. км автомобільних доріг.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв, що в Луганській області у липні буде повністю завершено ремонт траси Станиця Луганська – Сєвєродонецьк.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Винницкая областьЮрій ГоликВелике будівництво
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