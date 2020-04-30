В Винницкой области онлайн-расчеты за доставку газа выросли вдвое

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Компания советует клиентам сохранять квитанции об оплате до зачисления средств на лицевой счет

В условиях карантина онлайн-платежи за распределение газа в Винницкой области выросли более чем в 2 раза. Их популярность продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба АО "Винницагаз".

"Однако, компания "Винницагаз" на конец апреля получила более 5 тыс. оплат за услуги распределения газа, в которых не указаны номер лицевого счета или адрес потребителя газа. Такие платежи до установления плательщика остаются не идентифицированными. В свою очередь на лицевых счетах потребителей, формируется задолженность", - говорится в сообщении.

АО "Винницагаз" обращает внимание потребителей, что при оплате услуги распределения газа необходимо указывать в назначении платежа номер своего лицевого счета или адрес. Это позволит быстро идентифицировать платеж и зачислить средства на личный счет плательщика.

"В противном случае до установления плательщика такой платеж остается нераспознанным, уплаченная потребителем сумма не зачисляется на лицевой счет и отражается задолженность. Ведь при некорректном формировании назначения платежа установить - кто именно и по какому лицевому счету произвел платеж, часто не представляется возможным", - объясняет коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

Компания призывает потребителей быть внимательными и корректно указывать информацию при осуществлении платежей, чтобы досадные ошибки не стали причиной недоразумений. "Кроме того, советуем нашим клиентам сохранять квитанции об оплате до зачисления средств на лицевой счет. АО "Винницагаз" благодарен всем клиентам, которые вовремя платят за доставку газа. За счет этих средств обеспечивается работа всей газораспределительной системы Винницкой области, безаварийное и бесперебойное снабжение газа к каждому потребителю", - говорится в сообщении.