У Вінницькій області онлайн-розрахунки за доставку газу зросли вдвічі

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Компанія радить клієнтам зберігати квитанції про оплату до зарахування коштів на особовий рахунок

В умовах карантину онлайн-платежі за розподіл газу у Вінницькій області зросли більш ніж в 2 рази. Їх популярність продовжує зростати. Про це повідомляє прес-служба АТ "Вінницягаз".

"Однак, компанія "Вінницягаз" на кінець квітня отримала понад 5 тис. оплат за послуги з розподілу газу, в яких не вказані номер особового рахунку або адресу споживача газу. Такі платежі до встановлення платника залишаються не ідентифікованими. У свою чергу на особових рахунках споживачів, формується заборгованість", - йдеться в повідомленні.

АТ "Вінницягаз" звертає увагу споживачів, що при оплаті послуги з розподілу газу необхідно вказувати призначення платежу номер свого особового рахунку або адресу. Це дозволить швидко ідентифікувати платіж і зарахувати кошти на особистий рахунок платника.

"В іншому випадку до встановлення платника такий платіж залишається нерозпізнаним, сплачена споживачем сума не зараховується на особовий рахунок і відображається заборгованість. Адже при некоректному формуванні призначення платежу встановити, хто саме і з якого особовим рахунком здійснив платіж, часто не представляється можливим", - пояснює комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко.

Компанія закликає споживачів бути уважними і коректно вказувати інформацію при здійсненні платежів, щоб прикрі помилки не стали причиною непорозумінь. "Крім того, радимо нашим клієнтам зберігати квитанції про оплату до зарахування коштів на особовий рахунок. АТ "Вінницягаз" вдячний всім клієнтам, які вчасно платять за доставку газу. За рахунок цих коштів забезпечується робота всієї газорозподільної системи Вінницькій області, безаварійне та безперебійне постачання газу до кожного споживача", - йдеться в повідомленні.